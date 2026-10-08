Музыкант Мишо Сулухия заявил о насилии со стороны полиции: «Склоняли к признанию вины»

08.10.2026 13:37





Грузинский музыкант Мишо Сулухия заявил, что неизвестные лица, назвавшиеся сотрудниками правоохранительных органов, остановили его в районе озера Лиси в Тбилиси и подвергли физическому насилию.



В своих соцсетях Сулухия рассказал, что такси, в котором он ехал, перекрыли дорогу, после чего его вывели из машины, отобрали телефон и избили. Неизвестные утверждали, что являются полицейскими, но никаких подтверждающих документов не предъявили.



Музыкант заявляет, что его окружили, ограничили свободу передвижения и не позволили ответить на входящий звонок.



По словам Сулухия, при досмотре у него не обнаружили ничего противозаконного, а сам он был абсолютно трезв.



«Мне разбили экран телефона. Я звал на помощь, но никто меня не услышал. Просил вернуть отобранный телефон, но тщетно.



Я видел, как они готовили предмет, обмотанный черной изолентой, и в этот момент бросился бежать от этой группы.



Благодаря хорошей физической форме я оторвался от них — из семерых меня никто не смог догнать. Водителя такси, имени которого я даже не знаю, до сих пор удерживают там и под угрозами требуют признать участие в групповом преступлении, утверждая, будто мы с ним — уголовники.



Мне удалось вырваться от этой группировки, я пробирался через чащу и попросил помощи у молодых людей, чтобы получить доступ к Facebook и успеть опубликовать это заявление.



Мне навязывали сценарий с признанием в преступлении, к которому я не имею никакого отношения. Прошу, помогите мне кто-нибудь, я остался без связи. В первую очередь требую неприкосновенности моего телефона и персональных данных, а также встречи с Народным защитником», — написал музыкант.



В Министерстве внутренних дел Грузии, впрочем, озвучили свою версию произошедшего. По данным МВД, Мишо Сулухия «подозрительно передвигался» пешком в районе Лиси и полиция остановила его лишь для проверки.



«Гражданина, ранее судимого за наркопреступление и в настоящее время находящегося на испытательном сроке, который подозрительно передвигался пешком в лесном массиве близ озера Лиси, сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки.



Указанное лицо не подчинилось законному требованию полиции, бросило на землю мобильный телефон и скрылось с места происшествия.



Сотрудники правоохранительных органов в установленном порядке опечатали на месте мобильный телефон, а также банковскую карту, находившуюся в чехле», — заявили в МВД.



По информации ведомства, дело расследуется по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, которая предусматривает ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов.





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