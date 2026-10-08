Деканоидзе : Народ живет в нужде, а в роскоши живет только близкое окружение Иванишвили

08.10.2026 13:50





Не верьте той лжи, к которой апеллирует «Грузинская мечта» - Грузинскому народу тяжело, а в роскоши живут только люди, близкие к Бидзине Иванишвили, обогатившиеся за счет коррупции, клептократии и финансовом капитале «колл-центров» и поддерживающие режим, — об этом на состоявшемся сегодня брифинге заявила один из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе, комментируя рост цен на нефтепродукты в Грузии.



По словам Деканоидзе, цена на топливо влияет на все, и если она высокая, то высокими являются цены на все товары.



«Нет человека, которого не беспокоят нужда, бедность и высокие цены. В этой ситуации представители «Грузинской мечты» повышают себе зарплату на 1350 лари, тогда как учителю добавляют 2 лари, зарплата депутата парламента от «Грузинской мечты» составляет от 13 000 до 18 000 лари, тогда как зарплата учителя увеличивается на 38 лари и остается очень низкой.



Моя мать — пенсионерка, которая тратит на лекарства 250 лари, ее пенсия увеличивается на 20 лари, тогда как зарплата депутата «Грузинской мечты» повышается на 1350 лари.



В данном случае цена на топливо является монопольной, основанной на договоренностях, а «Грузинскую мечту» не интересует, каково положение человека, что происходит в его холодильнике, их не интересует, чем питается ребенок, чем питается пожилой человек, что он покупает в аптеке. Это то плачевное положение, в котором мы сегодня находимся. Соответственно, не верьте той лжи, к которой апеллирует «Грузинская мечта»! Сегодня грузинскому народу тяжело, а в роскоши, коррупции, клептократии и финансовом капитале, обогатившемся за счет «колл-центров», живут только люди, близкие к Бидзине Иванишвили, которые поддерживают режим», — отметила Хатия Деканоидзе.



По словам политика, в Грузии она не знает ни одного человека, который жил бы в тех условиях, о которых «Грузинская мечта» и слуги Бидзины Иванишвили рассказывают по телевидению.



«На самом деле цены высокие, положение очень тяжелое. Импорт подорожал, экспорт сократился, холодильник человека пуст», — отметила Деканоидзе.





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