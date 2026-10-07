Россия начала кампанию тотального преследования против независимой журналистки Инны Курочкиной

07.10.2026 20:50





Российская Федерация развязала масштабное транснациональное преследование против известной независимой журналистки, документалиста и координатора Форума Свободных Народов ПостРоссии Инны Курочкиной.



Сочетание медийного влияния (аналитический проект «I NEWS» имеет более 50 миллионов просмотров) и официального политического статуса специального представителя главы Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмеда Закаева сделало её приоритетной мишенью для российских спецслужб.



Накануне эскалации преследования на центральных государственных телеканалах РФ было выпущено 4 пропагандистских фильма, обвиняющих сторонников независимости Ичкерии за рубежом в «терроризме», что фактически стало идеологической подготовкой к задействованию против Курочкиной репрессивных механизмов.



Уголовное преследование, заочный арест и международный розыск



Решением Басманного районного суда города Москвы Инна Курочкина была заочно арестована.

11 июня 2025 года Московский городской суд в апелляционном порядке (дело № 10-11974/2025) признал данное решение законным.



Журналистка официально объявлена властями РФ в международный и межгосударственный розыск.



Следственный комитет РФ инкриминирует Инне Курочкиной совершение трех особо тяжких «противогосударственных» преступлений, санкции которых предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы:



Чл. 205.2, ч. 2 УК РФ — Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет (прямая криминализация её журналистской и документальной работы на платформе «I NEWS»).



Чл. 205.4, ч. 1 УК РФ — Создание и руководство террористическим сообществом (криминализация её политической и координационной деятельности в рамках Форума Свободных Народов ПостРоссии).



Чл. 205.5, ч. 1 УК РФ — Организация деятельности структуры, признанной в РФ террористической (политическое преследование за официальное представительство Чеченской Республики Ичкерия, факт временной оккупации которой со стороны РФ официально признан Постановлением Верховной Рады Украины от 18.10.2022).



Параллельно Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Инну Курочкину в национальный список действующих террористов и экстремистов под № 11152, а Министерство юстиции РФ включило проект «I NEWS» в реестр «иностранных агентов» (запись № 1087 от 03.10.2025), фактически подвергнув журналистку полной правовой и консульской блокаде за рубежом.



Репрессии против членов семьи



Политически мотивированное преследование со стороны Кремля носит тотальный характер и направлено на уничтожение всего окружения журналистки. Показателем системности репрессий стало судебное решение против её мужа.



23 июня 2026 года Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес судебное постановление (дело № 5-248/2026) в отношении супруга журналистки — Андрея Курочкина. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение законодательства об «иностранных агентах»), прямо назвав его в материалах дела руководителем проекта «I NEWS».



Международная реакция



На фоне прямой угрозы безопасности Инны Курочкиной со стороны российских спецслужб, официальную поддержку её заявлению о международной защите уже выразили ведущие европейские политики и общественные деятели.



Среди них:



советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк,

председатель Комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михкельсон,

сенатор Итальянской Республики Иван Скальфаротто,

экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга,

член Парламента Италии и бывший заместитель министра иностранных дел Бенедетто Делла Ведова,

бывший посол Грузии в Чехии Нино Накашидзе,

бывший консул Украины в Чехии Валерий Лобач,

президент итальянской партии Europa Radicale Игорь Бони, правозащитница Сильвия Манци,

чешский публицист Ефим Фиштейн,

военный корреспондент Петра Прохазкова.





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