Как российские чиновники используют частные самолеты для перелета в Грузию

08.10.2026 13:34





Российское расследовательское издание «Проект» опубликовало расследование о том, как российские высокопоставленные чиновники, члены их семей и связанные с ними, используют частные самолёты. В основе расследования утёкшая база погранслужбы ФСБ, содержащая более 100 млн записей за 2014–2023 годы.



С сентября 2014-го по август 2023 года с Грузией связаны 19 записей о перелётах.



◾️ Больше всего записей связано с депутатом Госдумы РФ Иваном Демченко и его семьёй — семь поездок. Пять из них относятся к Демченко: 26 апреля и 12 июня 2015 года он вылетал из Кутаиси в РФ, 3 июня 2016 года прилетел из РФ в Кутаиси, 12 октября 2017 года прибыл в Тбилиси с дочерью Алёной Ваниной и зятем Александром Ваниным, а 2 марта 2018 года снова прилетел из РФ в Кутаиси.



Ещё две поездки в Тбилиси и Батуми в марте и октябре 2018 года связаны с его сыном Иваном Демченко-младшим. Для перелётов использовались Challenger 605 и Cessna Citation XLS+. На пяти из семи рейсов указана общая оценочная стоимость 72 k$, ещё по двум цена не указана.



Демченко был совладельцем «Новостали» и Абинского электрометаллургического завода вместе с Шалвой Гибрадзе; Грузия входила в число экспортных рынков предприятия.



◾️ Леонид Слуцкий, тогда депутат Госдумы, а сейчас лидер ЛДПР, 2 июля 2016 года вылетел из Кутаиси в РФ частным самолётом. Он находился в Тбилиси на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в составе российской делегации. Оценочная стоимость рейса 15 k$.



◾️ Телеведущая Ксения Собчак 15 октября 2018 года вылетела из Тбилиси в РФ на Piper PA-46-350P Malibu Mirage. В то время сообщалось, что она отдыхала в Грузии с друзьями. Стоимость рейса 16 k$.



◾️ Сергей Карякин, шахматист и член сборной РФ, и Андрей Филатов, бизнесмен и тогдашний президент Федерации шахмат РФ, 22 сентября 2018 года прилетели в Батуми на Falcon 8X на Всемирную шахматную олимпиаду. Стоимость рейса 16 k$.



◾️ Сергей Когогин, гендиректор KAMAZ, 7 апреля 2018 года вылетел из Тбилиси в РФ на Gulfstream G280, прилетал на конференцию официальных дилеров KAMAZ, которую он и открывал. Стоимость рейса 11 k$.



◾️ Василий Шестаков, президент Международной федерации самбо, 13 октября 2018 года вылетел из Тбилиси в РФ на Hawker 750. Прилетал на чемпионат мира по самбо среди юношей и юниоров. Стоимость рейса 11 k$.



◾️ Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, его жена Гюзель Исмагилова и сын Марат Шайхутдинов 22 октября 2015 года прилетели из РФ в Тбилиси, а 25 октября вернулись. Оба рейса на Gulfstream G450, по 15 k$ каждый.



А также, дочь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара Керимова и её супруг Арсен Джамалудинов, члены семьи мэра Казани Ильсура Метшина, Татьяна и Роман Баталовы. Цели этих поездок в открытых источниках не установлены.



◾️ Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко прибыли в оккупированный Сухуми на вертолёте Mi-8MTV-1, участвовали в мероприятиях по случаю 15-летия признания РФ так называемой независимости Абхазии.



◾️ Два рейса в Тбилиси и обратно в октябре 2017 года связаны с тогдашней краснодарской судьёй Еленой Хахалевой, её бывшим супругом, бизнесменом Робертом Хахалевым, и семьёй депутата Госдумы Вадима Шувалова. Стоимость рейсов — 32 k$.



Хахалева получила известность как «золотая судья» после свадьбы дочери в 2017 году, которую СМИ оценивали в $2 млн ; сама судья это отрицала. Позднее её обвинили в мошенничестве и служебном подлоге, а в 2022 году заочно арестовали и объявили в розыск. По словам адвоката, Хахалева покинула РФ и осталась в Грузии.

В январе 2025 года её задержали в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай. Сначала суд арестовал Хахалеву на 40 дней, затем заменил заключение на полицейский надзор; в марте Азербайджан отказал в её экстрадиции в РФ.



RadioTavisupleba отмечает, что в 2026 году стало известно о квартире площадью более 53 кв. м в Axis Towers в Тбилиси, зарегистрированной на человека с теми же именем и датой рождения, что у "золотой судьи".





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