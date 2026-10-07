В Дании заявили о диверсиях России против компаний, поставляющих товары в Украину

07.10.2026 21:18





В Датской службе национальной безопасности и разведки (PET) заявили, что Россия начала диверсионные операции против датских компаний, поставляющих товары в Украину.



Об этом заявила ведущая аналитик PET Йозефина Кристенсен во время выступления на конференции по вопросам внутренней безопасности в Копенгагене, передает Reuters, пишет "Европейская правда".



Кристенсен сказала, что такое изменение свидетельствует о значительной эскалации кампании Москвы по ведению гибридной войны.



"Весной мы наблюдали много планирования, но очень мало реальных действий; в начале лета мы увидели, что они начали осуществлять гораздо больше", – сказала она.



По её словам, Россия пришла к выводу, что её предыдущие широкомасштабные атаки "не оказали сдерживающего эффекта на западные страны-члены НАТО в плане поддержки Украины".



Представительница PET сказала, что Москва сохраняет политический контроль над операциями, но оперативная смелость растет.



Она отметила, что сейчас Россия "пытается поражать цели, которые оказывают прямое влияние на линию фронта".



"Это означает производство оружия", – заявила Кристенсен.



Также она отметила, что Россия всё чаще использует неподготовленных соратников – в частности, бездомных и наркозависимых, – которых вербуют через Telegram и другие социальные сети.



По данным PET, вербовка обычно начинается с несложных заданий, таких как разведка или фотографирование, а затем перерастает в настоящие диверсионные операции.



"Это может быть любой, кто просто ищет быстрые деньги. Если первый человек не справится, они бросят на эту задачу другого, пока не добьются успеха", – добавила она.



В начале октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило государства-члены ЕС и НАТО о подготовке российских диверсий на их территории.



Напомним, СМИ установили личность россиянина, который мог организовать диверсию в аэропорту Лейпцига. План подложить взрывчатку мог принадлежать российскому байкеру Олегу Левушкину.



А полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.





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