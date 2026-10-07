Тато Григалашвили – четырехкратный чемпион мира по дзюдо

07.10.2026 20:57





Тато Григалашвили (81 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в столице Азербайджана чемпионате мира по дзюдо. В финале 26-летний грузинский борец победил хозяина турнира Зелима Цкаева в дополнительное время.



Примечательно, что Григалашвили в шестой раз подряд вышел в финал чемпионата мира и в четвертый раз (2022, 2023, 2024, 2026) завоевал чемпионский титул.



Грузинская национальная команда имеет три медали на проходящем чемпионате мира – Тато Григалашвили (81 кг) стал чемпионом мира, Этер Липартелиани (57 кг) завоевала серебряную медаль, а Георгий Сардалашвили (60 кг) – бронзовую.





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