Резолюция Европарламента решительно осуждает запрет в Грузии оппозиционных партий

07.10.2026 21:21





Европарламент решительно осуждает попытки запрета грузинских оппозиционных партий и требует немедленного отзыва конституционного иска против них. Об этом говорится в тексте резолюции, голосование по которой состоится в Страсбурге 8 октября.



«A. учитывая, что ситуация в Грузии поступательно ухудшается, сопровождаясь дальнейшим откатом в сфере демократии, свободы СМИ, прав человека и верховенства права из-за действий властей «Грузинской мечты», которые всё больше не соответствуют международным обязательствам и обязательствам Грузии, включая Копенгагенские критерии;



B. учитывая, что в ноябре 2025 года подконтрольный «Грузинской мечте» парламент подал конституционный иск с требованием запретить оппозиционные партии, включая «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию — Лело»; учитывая, что позже к иск был добавлен иск против «Федералистов», а в сентябре 2026 года в список была включена партия «За Грузию» — единственная оппозиционная партия, все ещё представленная в парламенте, — что ведет к ликвидации легитимной политической оппозиции;



C. учитывая, что эти разбирательства являются частью более широкой стратегии «Грузинской мечты», направленной на превращение Грузии в однопартийный режим путем уничтожения политического плюрализма по модели России и Беларуси, что отвечает цели Кремля удержать Грузию за пределами европейского и евроатлантического пространства;



D. учитывая, что в сентябре 2026 года в Конституционный суд были назначены новые судьи, что вызывает серьезные сомнения в их независимости в рамках данного процесса;



E. учитывая, что Фонд Конрада Аденауэра и Фонд Фридриха Науманна были вынуждены закрыть свои офисы в Тбилиси в сентябре 2026 года после того, как власти отклонили их заявки на финансирование проектов в соответствии с Законом «О грантах»;



F. учитывая, что многочисленные журналисты, освещавшие жесткие меры правительства против оппозиции и гражданского общества, были отправлены в тюрьму;



решительно осуждает попытку объявить вне закона оппозиционные партии Грузии и требует незамедлительного отзыва конституционного иска против них; подчеркивает, что действующая политическая оппозиция является незаменимой опорой демократии и что ликвидация легитимной политической оппозиции судебным путем несовместима с демократией; отмечает, что запрет единственной оппозиционной партии, представленной в парламенте Грузии, разрушает прежний нарратив режима о том, что его цели ограничены лишь «бойкотирующими» партиями;



призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных, включая Элене Хоштария, Мзию Амаглобели, Михаила Саакашвили, Георгия Барамидзе и Нику Мелия, а также всех задержанных за участие в мирных протестах; призывает снять политически мотивированные обвинения в «саботаже»;



призывает к отмене положений, позволяющих вводить непропорциональные ограничения в отношении партий и лиц, связанных с запрещенными партиями; осуждает злоупотребление законодательством и государственными институтами для затыкания рта политическим оппонентам; призывает прекратить препятствование деятельности европейских политических фондов;



выражает сожаление по поводу постоянного отсутствия действий со стороны ЕС и большинства государств-членов по обеспечению ощутимых последствий непрерывно ухудшающейся ситуации в Грузии; вновь призывает к введению точечных санкций и визовых запретов в отношении лиц, ответственных за откат от демократии, силовой жесткий нажим и политические преследования, в первую очередь Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили и Кахи Каладзе;



подтверждает свою непреклонную поддержку европейских устремлений грузинского народа; напоминает о своих repeated предупреждениях о том, что любая попытка запретить авторитетные политические партии отдаляет Грузию от ЕС и делает невозможным любой шаг на пути к вступлению в ЕС;



поручает своему Председателю направить настоящую резолюцию в Совет, Комиссию, Вице-президенту/Высокому представителю, государствам-членам и самопровозглашенным властям Грузии».



За день до голосования по резолюции, 7 октября, в Европарламента были назначены дебаты по ситуации в Грузии. Тема дебатов: «Попытки правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии в Грузии».



Напомним, «Мечта» внесла в Конституционный суд страны иск с требованием признать неконституционными и запретить деятельность следующих оппозиционных сил:



«Единое национальное движение»;

«Коалиция за перемены»;

«Сильная Грузия — Лело»,

«Федералисты»;

«Гахария за Грузию».





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