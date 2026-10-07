Кобахидзе: Недоброжелатели пытаются поставить под сомнение вклад Ираклия II

07.10.2026 20:45





Эпоха Ираклия была трудной борьбой за физическое и духовное выживание грузинского народа. За сохранение родины, языка и веры, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на мероприятии, посвященном Ираклию.



Как отметил глава правительства, недоброжелатели Грузии, как внутри страны, так и за ее пределами, в последнее время пытаются переосмыслить и поставить под сомнение вклад Ираклия II в развитие своей страны.



«Любой, кто оценивает решения, принятые Ираклием II в стране, находящейся на перепутье империй, ежедневно сталкивающейся с вторжениями и сложной демографической ситуацией, поверхностно, предвзято и без учета исторической реальности, искусственно пытается исказить нашу историю и принизить великие заслуги Ираклия II. Эпоха Ираклия была трудной борьбой за физическое и духовное выживание грузинского народа. За сохранение родины, языка и веры. Тот факт, что Грузия сегодня является свободным, суверенным, христианским государством европейского уровня, сам по себе является ясным ответом всем, кто не способен должным образом оценивать и интерпретировать историю. Сегодня, когда современный мир и наш регион все еще сталкиваются с серьезным вызовом, жизнь Ираклия II является бесценным примером и уроком для каждого из нас», — сказал Ираклий Кобахидзе.



По его словам, управление государством требует огромной ответственности, дальновидности, лучшим примером чего был Ираклий II и его правление.



«Наш главный приоритет — сохранение мира, укрепление страны и проведение политики, которая твердо защищает национальные интересы Грузии. Я поздравляю всех с днем ​​рождения Ираклия и желаю мира, объединения и укрепления нашей Родины», — сказал Ираклий Кобахидзе.





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