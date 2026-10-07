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На Верхнем Ларсе российские власти планируют убрать кладбище автомобилей
07.10.2026 20:19
«Росавтодор», МВД РФ и власти Осетии проведут инвентаризацию брошенных автомобилей у Верхнего Ларса для их последующего вывоза, сообщил прокремлевский паблик Mash в конце сентября.
Сообщалось, что у границы скопилось более 500 машин якобы общей стоимостью до $1,2 млн. Большинство автомобилей были оставлены после начала мобилизации в РФ в 2022 году. Многие машины разобраны: сняты колёса, фары, зеркала и детали салона. Ряд разобранных автомобилей растянулся примерно на 4 км
Часть машин была продана перекупщикам, другие владельцы не смогли ввезти их в Грузию из-за отсутствия документов или проблем с регистрацией.
Согласно плану российских властей, в буферной зоне будет уложено новое асфальтовое покрытие, установлены заградительный забор и даже туалеты.
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