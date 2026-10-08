ВОЗ до сих пор не получила от России необходимых разъяснений относительно возможной смерти от чумы

08.10.2026 13:41





Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутске

Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в ИркутскеGoogle / Airbus / Handout via REUTERS

Несмотря на заявления российских властей о том, что они в полной мере информируют международное сообщество об инциденте со смертью сотрудницы сибирской лаборатории от возможной чумы, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает «полной картиной» ситуации. Из-за этого организация «не может провести всестороннюю оценку рисков», заявил ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус.



«Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией имеет решающее значение для прояснения противоречивых сообщений и обеспечения точной оценки потенциальных рисков для населения», – добавил он.



ВОЗ до сих пор не знает, как именно заразилась Дарья Шипилова из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока и каким именно вирусным заболеванием, заявила Мария Ван Керкхове, директор организации по борьбе с эпидемиями и пандемиями. Если легочная чума исключена, как заявляют российские власти, «то от чего же она на самом деле умерла?», задала вопрос Ван Керкхове.



Роспотребнадзор сообщил в среду, что «в соответствии с международными медико-санитарными правилами» направил в ВОЗ «информацию о ситуации». «ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в г. Иркутске», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Однако Тедрос отметил, что хочет получить в том числе дополнительные разъяснения по поводу неподтвержденных сообщений СМИ о «втором сотруднике с пневмонией неустановленной причины»:



Мы анализируем все сообщения, поступающие от местных жителей. Мы обратились к России с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Ждем ответа.

Из сообщений с мест следует, что власти ввели жесткие карантинные ограничения в лаборатории в городе Шелехов, где работала Шипилова, а также в близлежащих больницах. Пока проводились тесты, сотрудники были заперты в здании НИИ на три дня, спали на полу и стульях.



Мать Дарьи Шипиловой сообщила 5 октября местному изданию «Глубина», что находится на карантине в одной из больниц Иркутска и до сих пор не получила официального заключения о смерти дочери. Дарья умерла в ночь с 1 на 2 октября в Шелеховской районной больнице.



Версию о разбившейся пробирке, которая якобы стала причиной заражения, мать, сама медицинский работник, назвала «гадостью и глупостью»: «Не все медики даже понимают, что пробирку невозможно разбить. Даже если ее пульнуть об стену. Это может только дилетант говорить. Даже гипотетически ее просто невозможно ни разлить, ни разбить. Они настолько защищены».



Роспотребнадзор сообщал, что по результатам работы комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности в НИИ «аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено» и эти выводы подтверждены «экспертной комиссией, направленной в институт по поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой».





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