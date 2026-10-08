Сайт Ekalata.gov.ge теперь доступен в мобильных приложениях для Android и iOS

08.10.2026 13:26





По инициативе правительства Грузии созданный Агентством по конкуренции и защите прав потребителей Грузии информационный портал www.ekalata.gov.ge теперь доступен и в виде мобильных приложений для Android и iOS. С помощью приложений потребители могут сравнивать цены и получать информацию о желаемых товарах непосредственно с мобильного устройства.



www.ekalata.gov.ge позволяет пользователям сравнивать в одном пространстве цены в различных торговых сетях, создавать индивидуальную корзину и рассчитывать потенциальную экономию. На портале можно сравнивать цены на 13 основных продуктов питания и 10 непродовольственных товаров первой необходимости.



По информации Агентства по конкуренции и защите прав потребителей, в рамках развития портала к нему были подключены новые торговые сети, и в настоящее время на сайте представлены цены 16 ведущих торговых сетей. На платформе также появилась функция геолокации магазинов, с помощью которой пользователь может найти ближайший филиал.



Информация, размещенная на портале, оперативно обновляется на основании данных, предоставляемых торговыми сетями, что позволяет пользователям сравнивать текущие цены.



«Согласно динамике цен в сентябре, по сравнению с началом месяца к его концу стоимость самой дешевой корзины из 13 основных продуктов питания снизилась на 4,4%, а стоимость корзины из 10 непродовольственных товаров первой необходимости — на 5,3%», — говорится в информации Агентства по конкуренции и защите прав потребителей.



www.ekalata.gov.ge был запущен в конце июня этого года в рамках краткосрочных мер на основании инициативы премьер-министра Грузии и выводов Комиссии парламента Грузии по изучению структуры ценообразования на продукты питания. Его целью является предоставление потребителям в одном пространстве информации о ценах и предложениях на основные товары, упрощение сравнения цен в различных торговых сетях и содействие осознанному выбору.



В рамках стратегии мониторинг портала осуществляет GCCA.



«Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии продолжает развивать платформу и в будущем планирует внедрять дополнительные функции и сервисы для потребителей», — отмечают в агентстве.





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