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5 692 выпускника подали заявки на оплачиваемую стажировку в госслужбе Грузии
08.10.2026 11:49
Рекордные 5 692 выпускника подали заявки на оплачиваемую стажировку в госслужбе Грузии, что на 20% больше, чем годом ранее, заявил премьер Иракли Кобахидзе.
364 госучреждения объявили конкурс на 3 459 позиций.
Стажировка отобранных выпускников продлится с 1 октября по 31 декабря.
Кобахидзе также заявил, что из-за рекордного интереса молодых людей поддержку программы в ближайшие годы планируется расширить. Он также отметил высокий уровень трудоустройства выпускников в соответствующих госучреждениях после стажировки.
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