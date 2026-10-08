5 692 выпускника подали заявки на оплачиваемую стажировку в госслужбе Грузии

08.10.2026 11:49





Рекордные 5 692 выпускника подали заявки на оплачиваемую стажировку в госслужбе Грузии, что на 20% больше, чем годом ранее, заявил премьер Иракли Кобахидзе.



364 госучреждения объявили конкурс на 3 459 позиций.



Стажировка отобранных выпускников продлится с 1 октября по 31 декабря.



Кобахидзе также заявил, что из-за рекордного интереса молодых людей поддержку программы в ближайшие годы планируется расширить. Он также отметил высокий уровень трудоустройства выпускников в соответствующих госучреждениях после стажировки.





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