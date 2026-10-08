Ланчхути готовится к главному городскому празднику

08.10.2026 12:03





Ланчхути готовится к главному городскому празднику — 11 октября здесь пройдет «Ланчхутоба-2026»



В это воскресенье Ланчхути на один день превратится в большую праздничную площадку, где местные традиции, кухня, музыка и современная развлекательная программа соберутся в одном месте.



Старт — 11 октября в 14:00.



Гостей ждет ярмарка местных продуктов и изделий ручной работы, этнографическая экспозиция и, конечно, то, без чего невозможно представить настоящий гурийский праздник, — традиционная кухня.



Отдельной частью программы станет демонстрация старинных винодельческих традиций: посетители смогут увидеть, как проходит давление винограда, а также познакомиться с процессом изготовления чачи. Такие детали превращают городской фестиваль не просто в концерт, а в возможность прикоснуться к местной культуре и увидеть ее вживую.



Организаторы подготовили программу и для тех, кто придет всей семьей: спортивные состязания, развлечения, азотное шоу, работа аниматоров, фотозона, роспись небольших глиняных изделий и выставка детских рисунков.



А ближе к вечеру праздник переместится в музыкальный формат.



Расписание основной сцены:



16:00 — выступления местных исполнителей;

17:00 — чествование и награждение лучших педагогов года;

17:30 — представление почетных граждан Ланчхути;

18:00 — большой концерт с участием «Картули Хмеби» и «Гуфи Ленд».



«Ланчхутоба» — это тот случай, когда городской праздник становится больше обычного мероприятия. Здесь соединяются традиции, местная идентичность, гастрономия и современная культура, а сам Ланчхути получает возможность показать себя не только жителям города, но и тем, кто приедет сюда специально на праздник.





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