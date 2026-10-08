Марта Кос: Какие бы вызовы не стояли перед нами впереди, ЕС по-прежнему верит в европейское будущее Грузии

08.10.2026 19:42





Я знаю, что сегодня многие грузины испытывают неопределенность, но хочу, чтобы вы знали: с какими бы вызовами мы ни столкнулись, ЕС по-прежнему верит в европейское будущее Грузии, — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в видеообращении, которое Представительство ЕС в Грузии распространяет в социальной сети Facebook.



По ее словам, вера людей в Грузии в европейское будущее вселяет надежду.



«Больше всего в Грузии меня вдохновляют ее люди. Люди, твердо стоящие на своем европейском пути. Ваша вера в свободу, демократию и европейское будущее вселяет в меня огромную надежду.



Я знаю, что сегодня многие грузины испытывают неопределенность, но хочу, чтобы вы знали: с какими бы вызовами мы ни столкнулись, ЕС по-прежнему верит в европейское будущее Грузии», — заявила Марта Кос в видеообращении, которое Представительство ЕС распространяет по случаю Дня Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





