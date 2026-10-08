Европарламент утвердил проект резолюции по Грузии

08.10.2026 19:21





В ходе голосования проект резолюции поддержали 445 европарламентариев, 37 проголосовали против, 97 воздержались.



Резолюцию под названием «Попытки правящей партии Грузии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии» подготовили около 70 европарламентариев из шести различных политических групп.



Среди авторов резолюции — Раса Юкнявичене, Дэвид Макаллистер, Тобиас Кремер и Малгожата Гошевска.



В принятой сегодня Европарламентом резолюции европарламентарии призывают ЕС и государства-члены «ввести целенаправленные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили и Кахи Каладзе». Они подчеркивают неизменную поддержку европейских устремлений грузинского народа и отмечают, что любые попытки запретить существующие в Грузии политические партии отдаляют страну от Европейского союза.



Согласно резолюции, меры в отношении властей Грузии должны быть приняты:



«Учитывая, что ситуация в Грузии постепенно ухудшается, а положение в сфере демократии, свободы СМИ, прав человека и верховенства закона становится еще более тяжелым, действия правительства «Грузинской мечты» все больше расходятся с международными обязательствами Грузии, включая Копенгагенские критерии;



учитывая, что в ноябре 2025 года контролируемый «Грузинской мечтой» парламент подал конституционный иск с требованием запретить оппозиционные партии, в том числе «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию — Лело»;



учитывая, что позднее к иску были добавлены «Федералисты», а в сентябре 2026 года в список была включена «За Грузию» — единственная оппозиционная партия, представленная в парламенте, в результате чего легитимная политическая оппозиция была исключена;



учитывая, что эти процессы являются частью более широкой стратегии «Грузинской мечты», направленной на превращение Грузии в однопартийный режим путем устранения политического плюрализма по модели России и Беларуси, что отвечает цели Кремля оставить Грузию за пределами европейского и евроатлантического пространства;



учитывая, что в сентябре 2026 года в Конституционный суд были назначены новые судьи, что вызывает серьезные сомнения в их независимости;



учитывая, что фонды Конрада Аденауэра и Фридриха Науманна были вынуждены закрыть свои офисы в Тбилиси в сентябре 2026 года после того, как власти отказали в финансировании их проектов в соответствии с законом «О грантах»;



учитывая, что из-за репрессий правительства против оппозиции и гражданского общества многие журналисты были заключены под стражу».



Согласно резолюции, европарламентарии «осуждают попытки объявить оппозиционные партии Грузии вне закона и требуют немедленно отозвать конституционный иск против них. Они подчеркивают, что действующая политическая оппозиция является необходимой опорой демократии, а устранение легитимной политической оппозиции судебным путем несовместимо с демократией».



Согласно резолюции, «запрет оппозиционной партии, представленной в парламенте Грузии, противоречит прежнему нарративу режима, согласно которому мишенью являлись только партии, объявившие бойкот».



Кроме того, авторы резолюции «призывают власти Грузии немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, включая Елене Хоштария, Мзию Амаглобели, Михаила Саакашвили, Георгия Барамидзе и Нику Мелию, а также всех лиц, задержанных за участие в мирных протестах». Они также призывают власти «отменить положения, предусматривающие непропорциональные ограничения в отношении запрещенных партий и лиц; осуждают использование законодательства и государственных институтов в качестве инструмента для подавления политических оппонентов и призывают власти Грузии прекратить создавать препятствия для европейских политических фондов».



Согласно резолюции, европарламентарии выражают сожаление в связи с «постоянным бездействием ЕС и большинства государств-членов, не позволяющим обеспечить ощутимые результаты в ответ на продолжающееся ухудшение ситуации в Грузии».



Согласно резолюции, европарламентарии вновь призывают «ввести целенаправленные санкции и запрет на выдачу виз лицам, ответственным за демократический откат, насильственные репрессии и политические преследования, прежде всего Бидзине Иванишвили, Ираклию Кобахидзе, Шалве Папуашвили и Кахе Каладзе».



В резолюции также говорится: «Европейский парламент вновь подтверждает свою неизменную поддержку европейских устремлений грузинского народа, а также напоминает о своих неоднократных предупреждениях о том, что любые попытки запретить существующие политические партии отдаляют Грузию от Европейского союза и препятствуют любым шагам на пути к вступлению в ЕС; поручает председателю Европейского парламента направить настоящую резолюцию Совету ЕС, Комиссии, вице-президенту/верховному представителю, государствам-членам и самопровозглашенным властям Грузии».



Европарламент отклонил две поправки, внесенные к проекту резолюции по Грузии.



Авторами поправок выступили Томаш Фроэлих и Петер Волгин, представляющие группу «Европа суверенных наций».



Первая поправка предусматривала исключение из текста резолюции положения о том, что попытки «Грузинской мечты» запретить оппозиционные партии в Грузии являются частью более широкой стратегии по установлению однопартийного режима.



Вместо этого предлагался текст, который «подчеркивал политический плюрализм и заявлял, что запрет политической партии должен быть возможен лишь в исключительных случаях при строгом соблюдении требований законности, необходимости и пропорциональности».



Вторая поправка предусматривала изменение четвертого пункта резолюции. В тексте европарламентарии призывают ЕС ввести целенаправленные санкции и запрет на выдачу виз лицам, которые «несут ответственность за демократический откат, насильственные репрессии и политические преследования в Грузии». В их числе названы Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили и Каха Каладзе.



Поправка, предложенная Томашем Фроэлихом и Петером Вольгином, призывала ЕС уважать демократический выбор грузинского народа, который, по их оценке, граждане выразили на парламентских выборах 2024 года и местных выборах 2025 года. В поправке также говорилось, что конфронтационный подход ЕС и поддержка попыток изменить результаты выборов в Грузии наносят ущерб демократии в стране.



Европарламент отклонил обе поправки, и они не вошли в окончательный текст резолюции.





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