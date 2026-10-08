Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Почту Грузии» проверяет следственная служба Минфина Грузии


08.10.2026   19:45


В «Почту Грузии» вошла Следственная служба Министерства финансов Грузии. Как сообщили «Интерпрессньюс» в пресс-службе Следственной службы, ведется расследование, однако уточнить, по какой статье оно проводится, а также предоставить дополнительные подробности там отказались.

Напомним, что вчера на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на протяжении последних лет «Грузинская почта» ежегодно работала в убыток. По его словам, текущий год станет первым, когда «Почта Грузии» получит прибыль, и все это является результатом конкретных изменений.

«Только в результате оптимизации штата удалось сэкономить 2,5 млн лари. В результате оптимизации убыточных сервисных центров было сэкономлено 1,1 млн лари. Кроме того, ряд услуг был передан компаниям-посредникам. Эти компании-посредники были хорошим инструментом для коррупции. Вероятно, соответствующие ведомства это установят. Эти услуги были возвращены «Почте Грузии», и в результате этого «Почта Грузии» будет ежегодно получать дополнительно 14,2 млн лари дохода», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна