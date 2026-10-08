«Почту Грузии» проверяет следственная служба Минфина Грузии

08.10.2026 19:45





В «Почту Грузии» вошла Следственная служба Министерства финансов Грузии. Как сообщили «Интерпрессньюс» в пресс-службе Следственной службы, ведется расследование, однако уточнить, по какой статье оно проводится, а также предоставить дополнительные подробности там отказались.



Напомним, что вчера на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на протяжении последних лет «Грузинская почта» ежегодно работала в убыток. По его словам, текущий год станет первым, когда «Почта Грузии» получит прибыль, и все это является результатом конкретных изменений.



«Только в результате оптимизации штата удалось сэкономить 2,5 млн лари. В результате оптимизации убыточных сервисных центров было сэкономлено 1,1 млн лари. Кроме того, ряд услуг был передан компаниям-посредникам. Эти компании-посредники были хорошим инструментом для коррупции. Вероятно, соответствующие ведомства это установят. Эти услуги были возвращены «Почте Грузии», и в результате этого «Почта Грузии» будет ежегодно получать дополнительно 14,2 млн лари дохода», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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