Шарашидзе: Грузии не хватает фундаментальных ценностей Евросоюза

08.10.2026 19:16





««У резолюции цена соломы» — это известное выражение «Грузинской мечты», которое лидеры «Мечты» повторяют как попугаи. Они говорят это потому, что отказались от интеграции Грузии в Евросоюз», — заявил депутат, член партии «За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, если у страны есть хотя бы малейшая политическая воля для вступления в Евросоюз, что является закреплённым в Конституции обязательством, то как резолюции той организации, в которую страна стремится вступить, могут иметь для страны «цену соломы»?



«Оценка о том, что эти резолюции имеют цену соломы, подтверждает, что при «Грузинской мечте» у Грузии, к сожалению, не будет никакого продвижения на пути интеграции в Евросоюз. Это факт, и сам Ираклий Кобахидзе подтвердил его, когда 28 ноября 2024 года выступил с заявлением о том, что Грузия приостанавливает процесс вступления в Евросоюз до 2028 года. Соответственно, вся критика, которая звучит из европейских структур, справедлива. Грузия, к сожалению, отдалилась от главных, фундаментальных ценностей Евросоюза и демократического мира, и понятно, почему звучит критика. Что касается санкций — пусть все лидеры «Грузинской мечты» сами спросат с себя и объяснят, почему в повестке дня появляется вопрос о введении против них персональных санкций. Именно эти люди несут персональную ответственность за демократический откат, отход от курса на европейское будущее и множество преступлений, поэтому пусть не удивляются. Впрочем, мы не радуемся тому, что против кого-либо вводят санкции», — заявил Георгий Шарашидзе.



Европейский парламент принял резолюцию по Грузии, среди авторов которой — Раса Юкнявичене, Дэвид Макаллистер, Тобиас Кремер и Малгожата Гошевска. В принятой резолюции депутаты Европарламента призывают Евросоюз и государства-члены «ввести целенаправленные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили и Кахи Каладзе». Они подчёркивают неизменную поддержку европейских устремлений грузинского народа и отмечают, что любые попытки запретить существующие в Грузии политические партии отдаляют страну от Евросоюза.





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