Гварамия: Без сокращения налогового бремени на топливо катастрофы на цены нам не избежать

08.10.2026 22:02





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия требует немедленно принять временные меры в связи с ценами на топливо.



Оппозиционный политик заявляет, что без снижения налоговой нагрузки на топливо «катастрофического» роста цен не избежать и необходим незамедлительный эффект. По словам Гварамия, если соответствующие меры не будут приняты, вслед за ростом цен на топливо подорожают и товары первой необходимости.



Гварамия утверждает, что временная приостановка акциза снизит цену литра примерно на 40 тетри, а в сочетании с приостановкой НДС — на один лари.



«Заправить бак моей машины премиальным бензином (а не супербензином) уже стоит 260 лари. Из этих 260 лари около 65 лари составляют налоги: акциз и НДС. К тому же в пробках этого города машина расходует практически вдвое больше топлива. Если это тяжело для меня, представьте, каково таксисту, дистрибьютору или фермеру, для которых топливо — ежедневная рабочая статья расходов.



Клановая коррупция Иванишвили — главная и решающая проблема, но бесконечные разговоры об этом сегодня ничем не помогают потребителю.



Без снижения налогового бремени на топливо нам не избежать катастрофического роста цен. Нам нужен незамедлительный эффект. Топливо входит в стоимость всех товаров, поэтому вслед за ним дорожают все товары первой необходимости.



Цифры просты. Временная приостановка акциза снизит цену литра примерно на 40 тетри. Приостановка акциза и НДС одновременно — примерно на один лари, то есть на четверть цены.



То, что правительству выгоден рост цен, — математический факт: НДС составляет определенный процент от цены, поэтому чем дороже литр, тем больше поступает в бюджет от каждого из нас. Политический же факт заключается в том, что из этого бюджета сотни миллионов направляются на так называемых государственных служащих, а на самом деле — на членов и координаторов «Грузинской мечты», работающих в юридических лицах публичного права и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лицах.



В этом году Германия снизила налог на литр топлива на 17 центов, а Ирландия — на 27–32 цента. Мы тоже должны немедленно принять временные меры. Но при одном условии: льгота должна отразиться на кошельке гражданина, а не увеличивать маржу прибыли топливной мафии Иванишвили», — пишет Гварамия.





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