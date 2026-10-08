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Марта Кос: Я знаю, что сегодня многие грузины чувствуют неопределённость
08.10.2026 21:08
«Европейский союз определяется не только географией. Его определяют люди — разные люди, которые разделяют общие ценности и понимают, что вместе мы сильнее», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в видеообращении, распространённом Представительством Европейского союза в Грузии.
Как отмечает Кос, Европейский союз по-прежнему верит в европейское будущее Грузии.
«Музыкальное произведение может рассказать нам историю нации. Для меня именно этим является грузинское многоголосное пение. Разные голоса, каждый из которых уникален, объединяются, создавая прекрасную гармонию. Именно так я вижу и Европу.
Больше всего в Грузии меня вдохновляют её люди, твёрдо стоящие на своём европейском пути. Ваша вера в свободу, демократию и европейское будущее даёт мне огромную надежду. Я знаю, что сегодня многие грузины чувствуют неопределённость, но хочу, чтобы вы знали: какими бы ни были вызовы, которые ждут нас впереди, Европейский союз по-прежнему верит в европейское будущее Грузии. Именно поэтому я рада, что День Европы продолжает своё путешествие по Грузии и 10 октября посетит Кахетию.
Европейский союз определяется не только географией. Его определяют люди — разные люди, которые разделяют ценности и понимают, что вместе мы сильнее. Европейский союз — это надежда. День Европы в Кахетии объединит общество, продемонстрирует возможности, которые Европейский союз предлагает Грузии, и напомнит нам, что будущее Грузии создаёт её народ.
Надеюсь, вы хорошо проведёте этот день и отпразднуете всё то, что связывает Грузию и Европейский союз», — заявила Марта Кос.
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