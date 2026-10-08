В Тбилиси задержали гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом за групповое убийство

08.10.2026 21:09





В Тбилиси задержали гражданина Армении, находившегося в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола за тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Задержание было проведено на основании запроса правоохранительных органов Армении. На родине мужчина обвиняется в групповом убийстве, хулиганстве, а также незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.



В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законодательством предэкстрадиционные процедуры для его последующей передачи армянской стороне.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





