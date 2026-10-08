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В Тбилиси задержали гражданина Армении, разыскиваемого Интерполом за групповое убийство
08.10.2026 21:09
В Тбилиси задержали гражданина Армении, находившегося в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола за тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Задержание было проведено на основании запроса правоохранительных органов Армении. На родине мужчина обвиняется в групповом убийстве, хулиганстве, а также незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законодательством предэкстрадиционные процедуры для его последующей передачи армянской стороне.