ISFED выявила скоординированную сеть неаутентичных аккаунтов в FB, работающи в пользу правящей партии

12.10.2026 14:43





ISFED выявила скоординированную сеть неаутентичных аккаунтов в FB, которая искусственно повышала популярность заявлений лидеров правящей партии «Грузинская мечта».



По данным НПО, акки сети ставили лайки под публикациями с заявлениями Иракли Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Кахи Каладзе и Иракли Кирцхалиа, в т.ч. на FB-странице IPN. Большинство публикаций касались дела 4 октября, отношений с ЕС и критики западных партнёров.



В частности, ставились лайки под заявлением Кобахидзе о возможном освобождении политзаключённых Муртаза Зоделава и Лаши Беридзе в случае признания вины и раскаяния; комментариями Кобахидзе и Папуашвили по поводу заявления сына осуждённого Пааты Бурчуладзе; утверждением Кахи Каладзе о финансировании европейскими структурами «попытки государственного переворота» 4 октября; реакцией Иракли Кирцхалиа на слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что Грузия «отстаёт» от Украины и Молдовы; а также заявлением Папуашвили о расследовании в отношении члена Совета Нацбанка Наны Кеинишвили.



Массовое создание акков



Согласно отчёту ISFED, из 424 выявленных акков 303 были созданы 25 августа 2026 года, ещё 109 — 26 августа. Таким образом, 97% появились за два дня. Их ID в FB расположены в узком диапазоне, что указывает на массовую регистрацию за короткий промежуток времени.



▪️ У 295 профилей были фото, сгенерированные AI, а ещё 22 с изображениями спортсменов, актёров и режиссёров. В отличие от ранее выявленных сетей, где чаще встречались украденные фотографии реальных людей, в этой сети преобладали изображения, созданные AI.



▪️ Из 424 акков 298 были закрытыми, а 92 — открытыми. По данным ISFED, 43 открытых профиля публиковали дополнительные фото 6 сентября 2026 года, 35 — 7 сентября и 26 — 9 сентября.



Признаки координации



ISFED выявила, что одни и те же акки ставили лайки под разными публикациями в одинаковой последовательности. Такая закономерность повторялась под десятью постами, а ещё десять групп акков появлялись в одном и том же порядке в списках лайков как минимум под пятью публикациями, что указывает на координацию их действий.



По данным ISFED, 19 акков сети были подписаны на страницу Ai Politika, сторонника «Грузинской мечты» Гии Гачечиладзе (Utsnobi). Связанные с ним страницы ранее также встречались среди подписок значительной части неаутентичных профилей, выявленных ISFED в июле 2026 года.



Связь с ранее выявленными сетями



НПО обнаружила в нынешней сети акки, созданные в 2024 году. Даты их создания совпадают с периодами формирования другой сети, выявленной при изучении искусственного увеличения популярности публикации на FB-акке TV Imedi с Иванишвили.



▪️ 26 мая 2026 года, в День независимости, TV Imedi опубликовали карточку с Иванишвили, Костава и Гамсахурдиа. Первоначально пост вызвал критику и эмоджи смеха, однако затем количество лайков резко увеличилось. Подробно ТУТ

После публикации расследования 1343 выявленных акка больше НЕ находились в поиске FB.



▪️ «Myth Detector» также выявил более 400 неаутентичных профилей, связанных с «Грузинской мечтой» и использовавших изображения, сгенерированные AI. Подробно ТУТ



Комментируя расследование, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» НЕНАВИДИТ всё фальшивое и искусственное, а всё настоящее и оригинальное любит и уважает. По его словам, именно поэтому у партии 1 200 000 настоящих сторонников.



Папуашвили также предположил, что НПО сами создают подобные акки, а затем сами же их выявляют.





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