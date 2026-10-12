Семьям беженцев предложат деньги вместо жилья - Кобахидзе

12.10.2026 15:44





«Мы приняли решение наряду со строительством жилых домов запустить программу предоставления денежной компенсации семьям беженцев вместо жилья. Участие в программе будет полностью добровольным», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



По его словам, каждая семья вынужденных переселенцев, которая ранее не получала жильё или соответствующую компенсацию, сможет подать заявление в соответствующее агентство Министерства по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, чтобы получить денежную компенсацию вместо жилья.



Как отметил Кобахидзе, размер компенсации составит 10 000 лари на каждого члена семьи беженцев.



«С 2012 года правительство Грузии успешно реализует программу расселения беженцев. По сравнению с 2012 годом бюджет, выделяемый на поддержку вынужденных переселенцев, увеличился в десять раз. В результате более 45 тысячам семей вынужденных переселенцев было передано в собственность новое, благоустроенное жильё.



Параллельно успешно реализуется программа «Дом в селе», в рамках которой в текущем году почти 2 тысячи семей смогли при поддержке государства приобрести дома в сельской местности. После завершения текущего строительства новые квартиры получат ещё 2600 семей вынужденных переселенцев. Однако, несмотря на эти впечатляющие результаты, многие семьи вынужденных переселенцев по-прежнему нуждаются в обеспечении жильём. С учётом их количества для полного решения вопроса расселения потребуется ещё как минимум десять лет.



В связи с этим, чтобы ускорить процесс, мы приняли решение наряду со строительством жилых домов запустить программу предоставления денежной компенсации вынужденным переселенцам вместо жилья. Участие в программе будет полностью добровольным.



Каждая семья вынужденных переселенцев, которая ранее не получала жильё или соответствующую компенсацию, сможет подать заявление в соответствующее агентство Министерства по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии на получение денежной компенсации вместо жилья. Размер компенсации составит 10 000 лари на каждого члена семьи. Выплаты будут производиться в порядке очередности подачи заявлений.



В текущем году на эту программу будет выделено 58 млн лари, и в дальнейшем она также продолжится. В последующие годы финансирование будет ещё больше увеличено.



Ещё раз подчеркну, что наряду с выплатой денежных компенсаций продолжится строительство жилых домов и реализация программы «Дом в селе» для тех семей вынужденных переселенцев, которые не подадут заявление на получение денежной компенсации. Мы уверены, что предложенной нами программой воспользуются тысячи семей вынужденных переселенцев.



Желаем каждой такой семье благополучия и скорейшего возвращения в родные края. Благодарю министра здравоохранения Грузии, а также министра финансов за подготовку этих решений. Благодарю представителей парламентского большинства за вклад в подготовку решения и его поддержку», — заявил Кобахидзе.





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