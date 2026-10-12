Папуашвили: посол ЕС превратил «Дни Европы» в дни ненависти к ней

12.10.2026 16:02





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского, вновь обвинив его в попытке втянуть страну в войну. В субботу дипломат участвовал в «Дне Европы», который отмечался в Кахети, обратившись к собравшимся на грузинском языке.



«Мы увидели танцующего посла Евросоюза, и очень хорошо, что у посла ЕС есть возможность танцевать в Грузии. Надеюсь, посол хотя бы на следующий день осознал: если бы мы послушали его руководство, сегодня в Грузии никому было бы не до танцев. На здоровье ему эти танцы и веселье, мы не требуем благодарности, пусть просто осознает, что, послушай мы его, пожалуй, и самого посла ЕС не было бы сегодня в Грузии — его бы эвакуировали», — заявил Папуашвили, слова которого приводит агентство IPN.



По словам спикера парламента, если бы грузинские власти действовали не в интересах народа, а следовали директивам лидеров Евросоюза и посла, сегодня Грузия была бы разоренной войной страной.



«Надеюсь, посол ЕС хотя бы на следующий день осознал, что если бы мы доверились его руководству, сегодня в Грузии никому было бы не до танцев. Грузия сегодня была бы экономически разоренной страной, страной, разрушенной войной. Нам не нужна от него благодарность, мы ее не ждем, но, надеюсь, он отдает себе отчет: возможность танцевать и веселиться у него появилась лишь благодаря тому, что правительство Грузии не пошло на поводу у него и его начальников, а действовало исходя из национальных интересов страны и народа.



На здоровье ему эти танцы и празднества, благодарности мы не просим, пусть просто поймет, что если бы мы послушали его, плясать никому бы не пришлось, да и самого посла ЕС в Грузии уже не было бы — его бы эвакуировали. Точно так же, как вывезли все дипмиссии из Киева, когда послы покинули украинскую столицу. До конца оставался лишь посол Грузии, которого Зеленский впоследствии выдворил из своей страны».



По словам Папуашвили, представительство Евросоюза превратило «Дни Европы» в дни ненависти к Европе и открыто позиционирует себя в качестве политического игрока.



«Посольство ЕС организует эти мероприятия без участия властей Грузии. Они даже не приглашают руководство страны, словно находятся здесь в каком-то вакууме, на территории без органов власти. Мы видим, что на деле это превратилось в дни европейской ненависти. <…>



Не знаю, намерен ли он продолжать эти акции ненависти, но с учетом его упорства я уверен, что он придумает нечто подобное. Он цинично пытается навязывать грузинскому обществу персон, которые оскорбляют людей и сеют рознь. Это отражает прискорбную реальность: мы имеем дело с политическим актором, а не с дипломатической миссией».



Папуашвили считает, что подобные действия Павела Герчинского — прямое нарушение Венской конвенции. По его словам, представительство ЕС «уже открыто заявило о себе как о политической силе, утратив статус беспристрастной дипломатической миссии».





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