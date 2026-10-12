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Каладзе: главная задача ЕС – привести к власти в Грузии свою агентурную сеть
12.10.2026 15:51
Мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что ему «совершенно не интересна» встреча министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, на которой в числе прочих тем рассматривается и ситуация в Грузии. По его словам, «все их заявления основаны на несправедливости и лжи».
«Если принести [главе внешней политики ЕС] Кае Каллас карту, она не сможет показать, где находится Грузия. Любой нормальный человек со взвешенным отношением к происходящему, не прибегающий к политическим спекуляциям, осознает значение Грузии. В данном конкретном случае мы понимаем, в чем состоит главный замысел: любыми способами привести к руководству страной представителей своей агентурной сети, чтобы затем использовать страну в собственных интересах и заставить делать то, что им угодно, как это происходит в Украине».
По словам мэра, с точки зрения географического положения и во многих других аспектах Грузия — передовая страна.
«Давайте посмотрим, каково наше экономическое и демократическое развитие за последние годы, какова свобода слова и выражения мнений. Но свобода слова не в том виде, в каком им выгодно, когда можно ругаться, сквернословить, оскорблять и травить людей с иной точкой зрения. Если ты думаешь иначе, по тебе просто проедутся. Для них это демократия, а для нас это не демократия. Свободу слова, самовыражения и равные возможности должен иметь каждый, и именно такую страну мы строим», — заключил Каладзе.
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