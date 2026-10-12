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Глава МИД Румынии: ЕС всегда готов продолжить диалог с теми странами и правительствами, которые защищают демократию
12.10.2026 12:35
Прежде всего, я должна публично осудить выборы, которые Россия провела на территории Грузии - Очень важно заявить об этом и чётко обозначить свою позицию, — заявила в Люксембурге перед встречей министров иностранных дел ЕС министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою журналистам.
По её словам, другие представители Евросоюза также придерживаются по этому вопросу совершенно чёткой позиции.
«Думаю, это свидетельствует о том, что мы — европейская семья — готовы поддержать суверенитет Грузии и преобразование страны в более сильную и устойчивую демократию. Поэтому я бы сказала, что это положительный знак», — отметила министр.
По её словам, в энергетической сфере и области инфраструктуры Румыния ведёт переговоры со странами региона, в том числе с Грузией, с целью повышения взаимосвязанности. Министр подчеркнула, что продолжение этого процесса имеет большое значение.
«Что касается диалога, то, как вы отметили, я не вполне согласна с вашей оценкой, согласно которой именно Евросоюз является стороной, бойкотирующей диалог. Евросоюз всегда готов продолжать диалог со странами и правительствами, которые демонстрируют открытость и защищают демократию, которые готовы конкурировать с оппозицией непосредственно на выборах, а не прибегать к другим механизмам», — отметила министр.
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