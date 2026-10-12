Каллас: ЕС пока не видит, что Россия соблюдает энергетическое перемирие

12.10.2026 11:23





Европейский Союз приветствует договоренность об энергетическом перемирии между Украиной и Россией, однако пока не видит, что Россия его соблюдает, и считает целесообразным усилить санкционное давление. Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 12 октября.



Каллас не видит соблюдения Россией энергетического перемирия и призывает к продолжению давления на РФ.



"Мы приветствуем энергетическое перемирие, если оно соблюдается. Мы пока не видели, что Россия также будет его соблюдать", – сказала Каллас.



"Лично я также приветствовала бы, если бы перемирие включало в себя то, что людей не убивают, а не только энергетику", – добавила она.



В то же время высокая представительница подчеркнула важность защиты украинской энергетики в преддверии зимы, но предостерегла от соглашения, которое будет касаться только нефтеперерабатывающих заводов.



"Энергетика чрезвычайно важна, потому что зима будет холодной. И поэтому важно, чтобы это касалось не только нефтеперерабатывающих заводов, которых, как вы знаете, в Украине один, а в России их много, так что это, безусловно, в пользу россиян", – сказала Каллас.



Отдельно высокая представительница ЕС подчеркнула необходимость продолжения санкционного давления на Россию. "Мы также обсуждаем различные вопросы, но, конечно, главная тема – война в Украине. Сейчас у нас есть 1600 позиций, которые мы выдвигаем в отношении российского военно-промышленного комплекса, а также в отношении псевдовыборов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины", – сказала Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", 12 октября главы МИД стран ЕС утвердят крупнейший в истории список санкций против России, включающий 1646 позиций.



12 октября Совет ЕС также обсудит возможность ограничить передвижение российских дипломатов между странами ЕС, вплоть до полного запрета на выезд за пределы страны, в которой они аккредитованы.



Накануне президент США Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.



По данным американских СМИ, в понимании Трампа "энергетическое перемирие" – это прекращение ударов по НПЗ друг друга.





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