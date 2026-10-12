Очень важно привлечь Грузию к обсуждению безопасности Черного моря - Петрова-Чамова

12.10.2026 12:26





«Грузия является черноморской страной, и очень важно привлечь её к обсуждению вопроса о том, как обеспечить безопасность Чёрного моря», — заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова журналистам перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.



По её словам, диалог с Грузией имеет решающее значение.



«Пришло время обсудить, где мы находимся сейчас и какую роль может сыграть Грузия. Грузия — черноморская страна, и очень важно привлечь её к обсуждению того, как обеспечить безопасность Чёрного моря.



Нам следует тщательно обдумать, в каких отраслевых направлениях роль Грузии будет значимой. Диалог с Грузией имеет решающее значение. Думаю, сейчас подходящее время, чтобы начать обсуждение этого вопроса», — заявила Велислава Петрова-Чамова.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





