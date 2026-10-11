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В Польше задержали подозреваемого в планировании покушения на премьера
11.10.2026 23:17
В Польше сообщают о задержании подозреваемого в планировании покушения на премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом в своем посте написал министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский, сообщает "Европейская правда".
Он отметил, что был задержан мужчина, который угрожал премьеру Туску и планировал покушение на него.
Дональд Туск также отреагировал на инцидент, поблагодарив полицию за "быстрые и решительные действия".
Ранее стало известно, что польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что речь идет о "высокой вероятности реализации этих угроз".
В свою очередь пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая отметила, что сообщение о возможном покушении на Туска и Косиняка-Камиша было направлено через Службу охраны премьер-министра (SOP) в полицию.
"Оно поступило на электронную почту, подчеркиваю, сегодня", – добавила она.
Добжинский добавил, что польские власти относятся к этому делу очень серьезно.
"Я знаю, что сегодня на многих телеканалах множество псевдоэкспертов выражают удивление по поводу того, почему мы об этом сообщили. Потому что это дело, подчеркиваю, чрезвычайно серьезное", – продолжил он, добавив, что "из месяца в месяц, из года в год в службы поступает все больше различных угроз в адрес Польши и поляков".
Добжинский заверил, что службы работают над этим делом, и вскоре он сможет сообщить о результатах этой работы.
На вопрос об источнике информации о возможном покушении пресс-секретарь министра-координатора спецслужб пояснил, что службы круглосуточно получают сигналы по различным каналам: из СМИ, из медийных источников, из социальных сетей, а также собирают их оперативным путем.
Добжинский при этом заверил, что премьер-министр находится под охраной, а соответствующие службы заботятся о его безопасности.
Ранее стало известно, что польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.
Стоит отметить, что Дональд Туск ранее заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.
Также Туск считает, что его страна столкнется с провокациями, которые "гораздо опаснее" тех, с которыми сталкивалась до сих пор.
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