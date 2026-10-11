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В матче между тбилисским Dinamo (U15) и командой Казазстана произошла драка


11.10.2026   20:24


Во время футбольного матча между командой тбилисского Dinamo и командой Казазстана в возрастной категории U15 произошла физическая стычка между игроками.

Матч состоялся на стадионе Chele Arena в Кобулети. После начала конфликта прямую трансляцию прервали. Однако издание Adjara Times получило дополнительные видеозаписи произошедшего.

По информации издания, перед потасовкой звучали оскорбления и нецензурная брань в адрес грузинских футболистов и Грузии. Во время конфликта игроки также бросали друг в друга различные предметы.

Несмотря на инцидент, организаторы не остановили турнир. Казахстанскую команду не отстранили от соревнований, она продолжила участие и вышла в финал.

Организатором турнира выступила Федерация футбола Аджарии.


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