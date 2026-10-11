Производитель «Набеглави» назвал чушью названные Москвой причины запрета на ввоз этйо воды

11.10.2026 20:36





Если им не нужна моя хорошая «Набеглави», что мне делать, не покончу же с собой? – ьак Михаил Свимонишвили, основатель компании «Цкали Маргебели», производящей минеральную воду «Набеглави», реагирует на ограничения, введенные Россией в отношении грузинских компаний.



По словам Свимонишвили, распространяемая Москвой причина, по которой они запретили импорт ряда товаров из Грузии из-за качества, — это чушь.



«Набеглави» любят все в Грузии, и это самое главное. «Россия никогда не была для меня доминирующим рынком», — говорит Свимонишвили.



«Это чушь про качество. Остального мы не знаем. Сегодня выходные, эта информация появилась вчера. Те, кто там работает, узнают больше на следующей неделе. Наша позиция с самого начала — серьезная диверсификация рынков. Мы продолжаем работать. «Набеглави» любят все в Грузии, и это самое главное. Россия никогда не была для меня доминирующим рынком. Если им не нужен мой хороший Набеглави, что мне делать, не покончу же с собой?» — говорит Михаил Свимонишвили.



Россия временно запретила импорт ряда грузинских вин и минеральной воды — об этом сообщают местные СМИ на основании письма Федеральной службы надзора.



Запрет распространяется на следующие компании:



«Телиани Вели»;

«Тбилвино»;

«Братья Асканелеби»;

«Вайнман»;

«Грузинская пивоваренная компания»;

«Кока-Кола»;

«Набеглави».



Официальный документ до сих пор не опубликован на сайте Роспотребнадзора.





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