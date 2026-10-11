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Производитель «Набеглави» назвал чушью названные Москвой причины запрета на ввоз этйо воды
11.10.2026 20:36
Если им не нужна моя хорошая «Набеглави», что мне делать, не покончу же с собой? – ьак Михаил Свимонишвили, основатель компании «Цкали Маргебели», производящей минеральную воду «Набеглави», реагирует на ограничения, введенные Россией в отношении грузинских компаний.
По словам Свимонишвили, распространяемая Москвой причина, по которой они запретили импорт ряда товаров из Грузии из-за качества, — это чушь.
«Набеглави» любят все в Грузии, и это самое главное. «Россия никогда не была для меня доминирующим рынком», — говорит Свимонишвили.
«Это чушь про качество. Остального мы не знаем. Сегодня выходные, эта информация появилась вчера. Те, кто там работает, узнают больше на следующей неделе. Наша позиция с самого начала — серьезная диверсификация рынков. Мы продолжаем работать. «Набеглави» любят все в Грузии, и это самое главное. Россия никогда не была для меня доминирующим рынком. Если им не нужен мой хороший Набеглави, что мне делать, не покончу же с собой?» — говорит Михаил Свимонишвили.
Россия временно запретила импорт ряда грузинских вин и минеральной воды — об этом сообщают местные СМИ на основании письма Федеральной службы надзора.
Запрет распространяется на следующие компании:
«Телиани Вели»;
«Тбилвино»;
«Братья Асканелеби»;
«Вайнман»;
«Грузинская пивоваренная компания»;
«Кока-Кола»;
«Набеглави».
Официальный документ до сих пор не опубликован на сайте Роспотребнадзора.
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