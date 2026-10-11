Tbilvino не ожидает существенного экономического ущерба от российского запрета на ввоз их продукции

11.10.2026 20:20





Исполнительный директор винодельческой компании Tbilvino Зураб Маргвелашвили прокомментировал BM.GE запрет на импорт в Россию. По его словам, ограничения приведут к определённым потерям, однако существенного экономического ущерба компания не ожидает.



Tbilvino экспортирует продукцию примерно в 30 стран, а доля российского рынка в продажах компании невелика:

«Мы продаём качественное грузинское вино примерно в 30 странах, а в Россию поставляем очень мало продукции. Доля российского рынка для нас очень низкая, и сильной зависимости от России у нас нет. Определённые потери будут, но, в принципе, мы, вероятно, одна из немногих компаний, которые очень мало зависят от российского рынка», — заявил Маргвелашвили.



Он также выразил недоумение по поводу причин запрета. По его словам, Tbilvino продаёт продукцию в странах с высокими стандартами качества, однако российская сторона не предоставила подробных объяснений претензий к напиткам.



«Это в чём-то напоминает события 2006 года, когда вино запретили», — добавил глава компании.



Маргвелашвили затруднился спрогнозировать, когда ограничения могут отменить. Хотя речь идёт о временном эмбарго, сроки его действия неизвестны. Сейчас компания поддерживает связь с партнёрами и уточняет детали ситуации, но пока не готова раскрывать дополнительную информацию.



Двадцать лет назад, в марте 2006 года, Россия уже запрещала импорт грузинского вина.



До введения запрета на российский рынок приходилось от 75% до 80–90% грузинского винного экспорта. В первый год после введения ограничений экспорт сократился вдвое.



Однако, считается, что это лишь пошло на пользу грузинскому вину, его качество улучшилось.

В итоге, по данным Galt&Taggart, с 2005 по 2012 год экспорт грузинского вина в ЕС увеличился более чем втрое, достигнув примерно 2,6 млн литров на сумму $9 млн; самые высокие темпы роста среди стран ЕС были отмечены в Польше и Болгарии. К 2014 году список стран, в которые Тбилиси экспортировал свои вина, вырос до 120.



В 2013 году РФ сняла эмбарго на грузинское вино, после чего российский рынок вновь стал набирать вес в грузинском винном экспорте. К 2020 году на него приходилось 56,8% поставок. После начала полномасштабной войны России против Украины доля РФ продолжила расти: в 2022 году она достигла 63,7%, а в 2023-м — 65%, максимального уровня с 2005 года.



При этом за первые пять месяцев 2026 года поставки грузинского вина в Россию сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди причин снижения экспортёры называют повышение акцизов на вино и общее сокращение продаж на российском рынке.





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