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Министры иностранных дел ЕС завтра обсудят ситуацию в Грузии
11.10.2026 13:54
На заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 12 октября в Люксембурге, среди других тем обсудят и вопрос Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза.
«В рамках текущих вопросов Совет рассмотрит и ситуацию в Грузии», - говорится в пресс-релизе.
Заседание возглавит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
В пресс-релизе отмечается, что министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят агрессивную войну России против Украины, а также кампанию гибридных действий, направленных против Евросоюза и его государств-членов. Дискуссия коснется ответных мер ЕС на активизацию гибридных действий со стороны России, а также вопросов поддержки Украины и усиления давления на Россию.
Перед началом обсуждения министры обменяются мнениями с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Совет также рассмотрит ситуацию на Ближнем Востоке на фоне последних событий в Иране, в частности вопрос свободы судоходства.
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