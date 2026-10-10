Гегелия: Курс „Грузинской мечты“ поставил страну и грузинского производителя перед рисками

10.10.2026 21:27





Политический и экономический курс «Грузинской мечты» поставил страну и грузинских производителей под угрозу — У России уже есть рычаг давления, позволяющий в любой момент закрыть перед нами дверь и тем самым нанести ущерб грузинским производителям и всей грузинской экономике, — так секретарь по внешним связям партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия оценивает временный запрет России на импорт продукции некоторых грузинских компаний.



По его словам, до тех пор, пока у России будет возможность влиять на любую грузинскую компанию и в целом на экономический рынок Грузии, она будет использовать это против национальных интересов Грузии.



«Политический и экономический курс «Грузинской мечты» поставил страну и грузинских производителей под угрозу. Чрезмерная зависимость от российского рынка, которую мы наблюдали, проявляется в том, что у России уже есть рычаг давления: она может в любой момент закрыть перед нами дверь и тем самым нанести ущерб грузинским производителям и всей грузинской экономике. Вместо того чтобы на протяжении многих лет углублять торговлю с Европейским союзом и использовать столь важный инструмент, которым мы располагаем в виде соглашения о свободной торговле, этот режим вдвое сократил торговлю с Европейским союзом и вдвое увеличил торговлю с Россией. И сегодня грузинские производители расплачиваются за это. Из-за чрезмерной зависимости от России — совершенно непостижимой, непредсказуемой и не поддающейся расчётам автократии — у неё сегодня есть рычаг, позволяющий нанести грузинской экономике и грузинским производителям вполне ощутимый и серьёзный ущерб.



До тех пор, пока у России будет возможность влиять на любую грузинскую компанию и в целом на экономический рынок Грузии, она будет использовать это против национальных интересов Грузии. Прямая и открытая вина этого режима заключается в том, что вместо диверсификации он, напротив, ещё сильнее привязал грузинскую экономику к российскому рынку. Сегодня грузинские производители пожинают последствия этой политики и столкнулись с вполне реальными рисками и убытками. Чем меньше будет диверсификация, тем больше возможностей для действий будет у России и тем больший ущерб она сможет нанести грузинскому экономическому рынку», — заявил Григол Гегелия.





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