Гоциридзе: Запретом на несколько видов продовольствия Россия фактически объявила нам эмбарго

10.10.2026 20:36





Встанешь перед Россией на колени — она потребует ползать - Как бы ты ни выполнял поручения России, в конечном итоге она никогда не будет довольна и всегда будет требовать всё больше и больше, — так бывший президент Национального банка, оппозиционный политик Роман Гоциридзе оценивает временный запрет России на импорт продукции некоторых грузинских компаний.



По его словам, «запретив ввоз нескольких видов продуктов питания, Россия фактически объявила нам эмбарго».



«Запретив ввоз нескольких видов продуктов питания, Россия фактически объявила нам эмбарго. Теперь в Россию нельзя ввозить вино от наших крупнейших винодельческих компаний. Также нельзя ввозить «Набеглави» и, как бы удивительно это ни звучало, по санитарным соображениям — «Кока-Колу». Представляете, оказывается, в «Кока-Коле» были бактерии и насекомые!



То, что произошло сейчас, — прямой результат преступной политики властей Грузии. Встанешь перед Россией на колени — она потребует ползать. Как бы ты ни выполнял поручения России, в конечном итоге она никогда не будет довольна и всегда будет требовать всё больше и больше. Повторилось то, что происходило много лет назад, когда некий Онищенко по тем же санитарным соображениям запретил ввоз «Боржоми». Пока «Боржоми» не запретили, потому что он принадлежит русским, но и до этого могут дойти. Затем могут запретить вино, фрукты, цитрусовые, зелень и фактически всё остальное.



Всё это было в их руках инструментом политической борьбы. Таким же инструментом политической борьбы, как и разновидность военного оружия — пусть это и не танк, — являются российский газ и российская электроэнергия.



Вот как при первом же проявлении недовольства это злое государство, этот кровавый агрессор показали свою сущность! Видимо, власти Грузии чего-то не выполнили из того, что от них требовали. Вероятно, не выполнили потому, что оказались между двух огней, поскольку Грузия, конечно, помогала России обходить санкции. Евросоюз ввёл санкции против компаний, работающих в Грузии, в том числе криптовалютных компаний, которые помогали российской военной машине. Евросоюз ввёл санкции против четырёх компаний, и теперь за нами наблюдают под увеличительным стеклом. Одна компания попала под санкции США из-за связей с Ираном. Под санкции попал и порт Кулеви, которому дали шестимесячный срок на выполнение требований. До этого туда было импортировано российской нефти примерно на 70 миллионов долларов.



Иными словами, «Грузинская мечта» не может выполнить требования, которых хочет добиться Россия, поскольку завтра может остановиться вся банковская система и парализовать всю страну. То есть происходит нечто, о чём мы не знаем, но разгадать что не так уж сложно. Россия всегда будет требовать от нас максимума и, возможно, даже невозможного. И от кого? От пророссийского государства. От государства, которое Россия причисляет к числу государств-партнёров и дружественных стран.



Политика уступок России всегда заканчивается требованиями новых уступок, в том числе и таких, на которые невозможно пойти. Например, от нас могут потребовать признать Абхазию или пойти на что-то ещё, что приведёт к взрыву и свергнет эту пророссийскую власть. Россия ведь тоже не хочет, чтобы её собственную, поставленную ею власть здесь сменила другая, настроенная враждебно. Всё это стало результатом предательской и капитулянтской политики нынешних властей», — заявил Роман Гоциридзе.



Напомним, что Россия ввела временные ограничения на импорт продукции некоторых грузинских компаний. Согласно документу, датированному 9 октября, с 9 октября 2026 года введена временная санитарная мера, предусматривающая приостановку импорта и обращения пищевых продуктов на территории Российской Федерации.



Запрет коснётся следующих компаний: «Телави Вайн»; «Тбилвино»; «Братья Асканели»; «Вайнмен»; «Грузинская пивная компания»; «Кока-Кола»; «Набеглави».





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