Захарова посоветовала прокремлевским фигурантам санкций из Грузии искать защиты у Клуни

09.10.2026 11:42





В МИД России предложили грузинским сторонникам сближения с Москвой необычный способ оспорить британские санкции: написать открытое письмо актеру Джорджу Клуни и его супруге-правозащитнице. С таким советом выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя жалобы грузинского журналиста на последствия санкций.



На брифинге 8 октября глава грузинского информагентства TAONews Николоз Мжаванадзе сообщил, что после включения в черный список ему стало практически невозможно вести финансовую деятельность в Грузии, а американские IT-компании заблокировали его каналы на YouTube, Facebook и других платформах.



Захарова назвала действия Лондона «чудовищным лицемерием» и обвинила британские власти в цензуре и попытках наказать Грузию за то, что она, по ее словам, «не сломалась» под давлением Запада.



«Осуществляя всю эту абсолютно незаконную деятельность, Лондон просто выставляет себя борцом с правдой», — заявила представитель российского МИД, добавив, что Москва осуждает санкции как незаконные и нелегитимные.



Вслед за критикой британских властей Захарова перешла к практическим рекомендациям. Она предложила Мжаванадзе и другим фигурантам санкционного списка обратиться к Джорджу и Амаль Клуни, фонд которых оказывает бесплатную юридическую помощь жертвам нарушений прав человека, включая женщин, журналистов, беженцев и представителей меньшинств. Среди клиентов Клуни — Джулиан Ассанж, Юлия Тимошенко, Надя Мурад и Мзия Амаглобели.



«А вы не хотите написать им открытое письмо, обратиться с воззванием? […] Напишите им, обратитесь с просьбой защитить вас от действий официального Лондона. Приведите факты, приведите ссылки на соответствующие документы», — посоветовала Захарова.



Она напомнила, что супруги проводили мероприятия в Великобритании, посвященные защите журналистики и свободы слова, и предложила проверить, готовы ли они выступить в защиту людей, попавших под британские санкции.



«Вот и посмотрим на их реакцию», — заключила представитель российского МИД.



Великобритания включила Мжаванадзе, а также Мамуку Пипия, Георгия Иремадзе и Паату Абуладзе в санкционный список в рамках мер, направленных против лиц, которых Лондон считает причастными к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.



Основанием стала их поездка в оккупированный Донецк осенью 2025 года и встреча с главой самопровозглашенной «ДНР». Сами фигуранты представляют свою деятельность как поддержку нормализации российско-грузинских отношений.



Британские санкции предусматривают замораживание активов, подпадающих под юрисдикцию Великобритании, и ограничения на въезд в страну.





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