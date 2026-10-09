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В Грузии задержали троих человек с крупными партиями наркотиков
09.10.2026 12:13
Сотрудники патрульной полиции Аджарии и Квемо-Картли в ходе нескольких операций задержали трёх человек, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере, а также в содействии их распространению.
Задержания и обыски проходили в Аджарии, Квемо-Картли и Тбилиси.
Во время личного досмотра подозреваемых, обысков их автомобилей и квартир, а также проверки указанных ими мест полицейские обнаружили и изъяли крупные партии запрещённых веществ.
Среди изъятого:
• метадон;
• мефедрон;
• высушенная марихуана;
• 182 таблетки, содержащие психотропное вещество прегабалин.
Все обнаруженные вещества изъяты в качестве вещественных доказательств.
Расследование ведётся по статьям 260, 260⁴ и 261 Уголовного кодекса Грузии.
В зависимости от предъявленных обвинений и установленных обстоятельств задержанным грозит до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
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