В Грузии задержали троих человек с крупными партиями наркотиков

09.10.2026 12:13





Сотрудники патрульной полиции Аджарии и Квемо-Картли в ходе нескольких операций задержали трёх человек, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере, а также в содействии их распространению.



Задержания и обыски проходили в Аджарии, Квемо-Картли и Тбилиси.



Во время личного досмотра подозреваемых, обысков их автомобилей и квартир, а также проверки указанных ими мест полицейские обнаружили и изъяли крупные партии запрещённых веществ.



Среди изъятого:



• метадон;

• мефедрон;

• высушенная марихуана;

• 182 таблетки, содержащие психотропное вещество прегабалин.



Все обнаруженные вещества изъяты в качестве вещественных доказательств.



Расследование ведётся по статьям 260, 260⁴ и 261 Уголовного кодекса Грузии.



В зависимости от предъявленных обвинений и установленных обстоятельств задержанным грозит до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.





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