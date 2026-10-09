Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержали троих человек с крупными партиями наркотиков


09.10.2026   12:13


Сотрудники патрульной полиции Аджарии и Квемо-Картли в ходе нескольких операций задержали трёх человек, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере, а также в содействии их распространению.

Задержания и обыски проходили в Аджарии, Квемо-Картли и Тбилиси.

Во время личного досмотра подозреваемых, обысков их автомобилей и квартир, а также проверки указанных ими мест полицейские обнаружили и изъяли крупные партии запрещённых веществ.

Среди изъятого:

• метадон;
• мефедрон;
• высушенная марихуана;
• 182 таблетки, содержащие психотропное вещество прегабалин.

Все обнаруженные вещества изъяты в качестве вещественных доказательств.

Расследование ведётся по статьям 260, 260⁴ и 261 Уголовного кодекса Грузии.

В зависимости от предъявленных обвинений и установленных обстоятельств задержанным грозит до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна