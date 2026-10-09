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Палата представителей Нидерландов призывает свое правительство подать жалобу на Грузию в ЕСПЧ


09.10.2026   13:28


Палата представителей нидерландского парламента 102 голосами против 47 поддержала инициативу депутата Куини Райковски (VVD), призывающую правительство совместно с партнерами-единомышленниками подать жалобу против Грузии в Страсбургский суд в соответствии со статьей 33 Европейской конвенции по правам человека.

Правительство Нидерландов выступило против этой инициативы.

По инициативе Райковски нидерландский парламент:

«Отмечает, что грузинские власти используют репрессивное законодательство и полицейское насилие против мирных демонстрантов;

Считает, что эти события являются частью тенденции, которая приближает Грузию к российской модели;
Отмечает, что Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены использовать право на межгосударственное обращение для наказания за такие действия;

Призывает правительство совместно с партнерами-единомышленниками подать заявление против Грузии в Европейский суд по правам человека в соответствии со статьей 33 Европейской конвенции по правам человека».

Согласно статье 33 Европейской конвенции по правам человека, Договаривающееся государство может подать в Суд заявление о предполагаемом нарушении Конвенции и ее Протоколов другим государством. Заявитель не обязательно должен быть потерпевшим.

К вашему сведению, обращение в правительство не является законом и не имеет автоматической юридической силы.


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