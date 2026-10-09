Кобахидзе: Коррупция в высших эшелонах власти была в течение примерно двух лет

09.10.2026 13:47





Был примерно 2-летний период, когда обнаруживались определенные коррупционные проблемы - проблем такого рода не было и раньше, а сегодня все государственные ведомства на всех уровнях принципиально свободны от коррупции, - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе вновь отметил, что после его назначения на пост премьер-министра потребовалось около полутора лет, чтобы во многом разобраться, выявить и этот процесс завершился в июне 2025 года.



Он также заявил, что если что-то необходимо расследовать, это сделают соответствующие ведомства.



«Эти проблемы [коррупция] были примерно в течение двух лет. Как только эти проблемы стали проявляться систематически, мы немедленно вмешались. Тогда же было сделано заявление и прозвучал очень чёткий сигнал со стороны Бидзины Иванишвили о том, что он видит определённые проблемы, которые необходимо преодолеть и решить. Мы незамедлительно приступили к работе над этим.



Был примерно 2-летний период, когда из-за определённых субъективных, неправильных действий проявлялись коррупционные проблемы. Мы были настолько заняты защитой от тех атак, которые осуществлялись извне, что сконцентрироваться одновременно на всём, по нескольким направлениям было сложно.



Сегодня государство сильнее, чем когда-либо, и мы можем в равной степени сконцентрироваться как на отражении внешних атак, так и на борьбе с коррупцией внутри страны. Коррупция принципиально искоренена не только в высших эшелонах, но и в ведущих государственных ведомствах и государственных предприятиях. Что касается коррупции на низовом уровне, то здесь в любой стране необходима постоянная борьба», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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