Четверо граждан Грузии пытались вылететь в Израиль из Италии по поддельным документам

09.10.2026 14:21





По сообщению итальянского агентства ANSA, двое граждан Грузии — мужчина и женщина примерно сорока лет — пытались вылететь из Болоньи в Тель-Авив, предъявив поддельные израильские паспорта.



Пограничная полиция выявила подделку и задержала их до посадки. Впоследствии обоих привлекли к ответственности за использование поддельных документов, но оставили на свободе. Затем они вылетели в Албанию.



Согласно первоначальным данным полиции, на тот момент подозреваемые не имели известных правоохранительным органам судимостей или иных зарегистрированных проблем с законом.



Через некоторое время аналогичный случай произошёл в аэропорту Катании на Сицилии. По данным ANSA, ещё двое граждан Грузии — женщина и несовершеннолетний — пытались попасть на рейс в Тель-Авив с поддельными израильскими паспортами.



Их также остановили до посадки. В отличие от инцидента в Болонье, женщину арестовали, а несовершеннолетнего передали соответствующим службам.



8 октября ANSA сообщило о новых обстоятельствах расследования. По предварительным данным, все четверо могли прибыть в Болонью из Стамбула одним рейсом 4 октября. После этого они разошлись: двое пытались вылететь в Израиль из Болоньи, а другие двое отправились на Сицилию и попытались воспользоваться рейсом из Катании. Следователи обратили внимание на сходство фамилий, допускающее родственную связь между четырьмя пассажирами. Однако на момент публикации это ещё требовало проверки.



По сведениям ANSA, внимание полиции к пассажирам привлекли сотрудники службы безопасности израильской авиакомпании, после чего была задействована пограничная полиция.



Итальянские правоохранительные органы проводят расследование, в том числе выясняя происхождение поддельных документов и возможные связи между четырьмя пассажирами.



В публикациях также упоминаются проверки на предмет возможных связей с радикальными организациями. В частности, в материале ANSA от 6 октября отмечалось, что на первоначальном этапе не было установлено подозрительных обстоятельств, позволяющих сделать вывод о причастности задержанных к террористической деятельности. Расследование продолжается.





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