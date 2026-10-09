США оставили Бидзину Иванишвили в санкционном списке

09.10.2026 14:53





Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили остаётся в санкционном списке США после очередного пересмотра ограничений. 5 октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из списков 125 физических лиц и организаций и обновило данные ещё по 22 позициям. Имя Иванишвили в числе исключённых не значится.



Санкции против Иванишвили США ввели 27 декабря 2024 года на основании указа № 14024. Тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что основатель «Грузинской мечты» подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах России. Вашингтон также обвинял партию в ослаблении демократических институтов и подавлении протестующих, журналистов и представителей оппозиции.



Последний пересмотр санкционного списка не означает нового решения по делу Иванишвили: ранее введённые против него ограничения продолжают действовать.





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