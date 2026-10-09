Нобелевская премия мира 2026 года присуждена южноафриканскому юристу Нави Пиллай

09.10.2026 15:08





Нобелевская премия мира 2026 года присуждена южноафриканскому юристу Наванетхем «Нави» Пиллай.



Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, Пиллай удостоена награды за вклад в укрепление мира и международного права.



«Нобелевская премия мира 2026 года присуждается человеку, который благодаря исключительному мужеству и принципиальности внёс значительный вклад в формирование более совершенного глобального правового порядка. Нынешний лауреат сыграла решающую роль в обеспечении судебного преследования виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде», — заявил председатель Нобелевского комитета Йорген Фрюднес.



По словам председателя Нобелевского комитета, эта награда является посланием тем, кто нападает на международную систему и её институты или подрывает их.



«Это послание о том, что международное право и его институты являются краеугольным камнем более мирного мира. Поэтому мы, конечно, надеемся, что эта награда укрепит как институты, так и отдельных людей — не только Нави Пиллай, но прежде всего именно её», — заявил Фрюднес.



Нави Пиллай была судьёй Верховного суда Южной Африки, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда. Она также занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека.



Пиллай возглавляла Независимую международную следственную комиссию ООН по оккупированной палестинской территории. Кроме того, она является одной из основательниц международной организации по защите прав женщин Equality Now («Равенство сейчас»).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





