Папуашвили: Как вчера оскорбляли грузин в Европарламенте, так же нас оскорбляли русские и нерусские советские депутаты

09.10.2026 16:21





Когда мы говорим, что ЕС толкают в цивилизационную пропасть, то Европарламент уже находится в цивилизационной пропасти и говорит с нами оттуда - как вчера оскорбляли грузин в Европарламенте, так же нас оскорбляли некоторые русские и нерусские советские депутаты на съезде народных депутатов СССР, состоявшемся после 9 апреля 1989 года, - таким заявлением председатель парламента Шалва Папуашвили откликнулся на резолюцию Европарламента.



«Европарламент и его резолюции сложно оценивать серьезно. Это уже девятая резолюция, которую принимают с враждебным подтекстом по отношению к грузинскому народу. Здесь уже нечему удивляться. Мы видим, что осень и весна - это периоды, когда у антигрузинских групп происходит обострение. С одной стороны ЕНП - объединение партий, находящихся в ценностной пропасти, которое считает Михаила Саакашвили главным демократом. С другой стороны мы видим соратника Горбачева Юкнявичене, астраханских немцев и так далее - видим людей, которые являются носителями чисто советского менталитета и которым инфильтрировали Европарламент. Мы уже видели 9 резолюций, в которых требуют введения санкций, и это третья резолюция, в которой я также прочитал свои имя и фамилию.



Когда мы говорим, что ЕС толкают в цивилизационную пропасть, то в случае Европарламента, Европарламент находится в цивилизационной пропасти и говорит с нами оттуда. Поэтому, чтобы мы сочли его достойным того, чтобы был предметом какого-либо обсуждения, ему сначала нужно выбраться из цивилизационной пропасти, и после этого его слова смогут приобрести какой-то вес.



Европарламент напоминает нам советский съезд народных депутатов - эстетика один в один та же. В интернете и сегодня можно посмотреть запись съезда народных депутатов, состоявшегося после 9 апреля 1989 года, где некоторые советские депутаты - русские и нерусские оскорбляли грузин так же, как вчера нас оскорбляли в Европарламенте. Какой должна была быть наша реакция на съезд народных депутатов 1989 года? Мы не обратили внимания на оскорбления, которые тогда звучали с этого съезда и точно так же не следует обращать внимание на оскорбления и ненависть, которые Европарламент, как видно, испытывает непосредственно к грузинскому народу. То, что Расе Юкнявичене отвратительны грузины, видно по ее лексике, риторике и всему остальному. Сталин для нее личный враг, и, поскольку Сталин был грузином, она испытывает ненависть к грузинам и никак не может с этим смириться.



Если ЕС хочет, чтобы Грузия стала его членом, то с таким парламентом не сможет принять нас. Нам нечего делать в одном зале с такими людьми - людьми, которые прямо ненавидят грузин и используют зал Европарламента для того, чтобы выплескивать эту ненависть», - заявил Шалва Папуашвили.





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