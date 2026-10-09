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Лондонский «Арсенал» начал переговоры с агентом грузинского вингера Георгия Квернадзе


09.10.2026   16:34


Лондонский «Арсенал» начал переговоры с агентом грузинского и итальянского вингера «Фрозиноне» Георгия Квернадзе, чтобы изучить возможность подписания 23-летнего игрока в январское трансферное окно. Об этом сообщает The Arsenal Insider


Согласно информации, «Арсенал» считает Квернадзе идеальным кандидатом на позицию левого вингера.

Следует отметить, что лондонский гранд уже подписал предварительный контракт с другим нашим игроком, Андрией Бартишвили, которого The Guardian назвал одним из лучших молодых игроков мира.


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