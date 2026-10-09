Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Грузии

09.10.2026 16:33





На заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 12 октября в Люксембурге, среди других тем обсудят и вопрос Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза.



«В рамках текущих вопросов Совет рассмотрит и ситуацию в Грузии», - говорится в пресс-релизе.



Заседание возглавит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



В пресс-релизе отмечается, что министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят агрессивную войну России против Украины, а также кампанию гибридных действий, направленных против Евросоюза и его государств-членов. Дискуссия коснется ответных мер ЕС на активизацию гибридных действий со стороны России, а также вопросов поддержки Украины и усиления давления на Россию.



Перед началом обсуждения министры обменяются мнениями с украинским коллегой Андреем Сибигой.



Совет также рассмотрит ситуацию на Ближнем Востоке на фоне последних событий в Иране, в частности вопрос свободы судоходства.





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