Грузинский кантри-певец стал победителем международного конкурса на родине кантри-музыки

09.10.2026 16:16





Грузинский кантри-певец одержал победу на крупном международном конкурсе кантри-музыки в Техасе — на родине музыкальной традиции, которую он совершенствовал более десяти лет, находясь за тысячи километров от родины.



Шота Адамашвили из грузинского города Болниси был среди международных артистов, участвовавших в конкурсе Texas Sounds International Country Music Awards в Маршалле, штат Техас. Он объявил о своей победе на фестивале на своей странице в Facebook после выступлений с 1 по 4 октября.



Фестиваль позиционирует себя как международный конкурс, объединяющий кантри-музыкантов со всего мира на камерной сцене в Восточном Техасе. В этом году в программе приняли участие артисты из 15 стран, включая Австралию, Канаду, Германию, Кению, Мексику, Намибию, Швейцарию и Великобританию. Адамашвили представлял Республику Грузия и выступал в категории кантри-блюз.



Победа грузинского музыканта в Техасе поразительна отчасти потому, что кантри-музыка практически не имеет очевидной связи с Грузией — страной.



Адамашвили годами делал это противоречие частью своей идентичности.





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