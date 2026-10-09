TI: Грузинские бойцы, воевавшие за Украину, подвергаются преследованию в Грузии и РФ

09.10.2026 15:51





Неправительственная организация Transparency International Georgia (TI) публикует статью под заголовком «Преследование грузинских бойцов: совместная операция правительства Иванишвили и Кремля?»



Как отмечается в публикации, после полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину в 2022 году сотни граждан Грузии решили добровольно принять участие в борьбе против российских войск, что вызвало особое раздражение Кремля. Прокуратура России начала уголовное преследование в отношении нескольких человек. Позднее в отношении некоторых из этих граждан уголовное или административное преследование началось и в Грузии, «что подозрительным образом совпало с действиями России».



Наиболее заметные случаи



Гия Барамидзе – действующий оппозиционный политик, экс-министр обороны Грузии, в 2022 году воевал против России в российско-украинской войне. 3 февраля 2026 года суд в Донецке признал его виновным в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве «наёмника» и заочно приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы.



11 сентября 2026 года грузинские правоохранительные органы задержали его у него дома в Тбилиси. Прокуратура предъявила ему обвинения по статье 318 Уголовного кодекса – «Саботаж» и статье 307, предусматривающей ответственность за «измену родине».



Алеко Элисашвили – грузинский оппозиционный политик. Россия объявила его в розыск по обвинению в наёмничестве, в Грузии был осуждён на 13 лет лишения свободы по делу о предполагаемой попытке поджога здания суда.



Ираклий Окруашвили - экс-министр обороны Грузии. Воевал против России в российско-украинской войне в 2022 году. В РФ против него возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск по тем же основаниям – участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника. Окруашвили дважды подвергался уголовному преследованию в Грузии. Впервые грузинские правоохранительные органы задержали его в 2025 году. Его обвинили в неявке на заседание парламентской комиссии, созданной «Грузинской мечтой». Суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы. Он должен был выйти на свободу в январе 2026 года. Однако по мере приближения этой даты, в ноябре 2025 года, суд вынес решение по затянувшемуся делу Буты Робакидзе и приговорил Окруашвили к пяти годам и трём месяцам лишения свободы.



Мамука Мамулашвили - командир «Грузинского национального легиона». Россия объявила легион террористической организацией и заочно приговорила его командира к 23 годам лишения свободы. В Грузии Мамулашвили также упоминался в заявлениях Службы государственной безопасности о предполагаемом заговоре и планах дестабилизации.



Давид Кацарава – активист «Антиоккупационного движения». В 2022 году, сразу после начала полномасштабного российского вторжения Давид Кацарава отправился в Украину, чтобы воевать против России.



В мае 2024 года, во время разгона акции протеста против закона о прозрачности иностранного влияния, Давид Кацарава был задержан и жестоко избит сотрудниками полиции специального назначения. В результате ему потребовались госпитализация и хирургическое вмешательство. Вскоре после его задержания производство было начато не против сотрудников правоохранительных органов, избивших его, а против самого Давида Кацарава. Министерство внутренних дел обвинило его в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. В июле 2024 года суд признал Давида Кацарава виновным в административном правонарушении, оштрафовал его на 2 000 лари и дополнительно лишил права носить огнестрельное оружие на два года.



Авторы статьи считают, что совокупность этих случаев указывает на тенденцию давления на грузинских добровольцев, выступавших против российской агрессии в Украине.



«Объединяет этих людей то, что они подверглись параллельному уголовному преследованию и осуждению как в Российской Федерации, так и в Грузии», - говорится в публикации.



По оценке TI, ситуация ставит вопросы о политической независимости правоохранительной системы Грузии и о том, насколько действия властей соответствуют национальным интересам страны.





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