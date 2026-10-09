В Италии арестованы 29 грузинских сиделок — расследуется предполагаемая трудовая эксплуатация

09.10.2026 12:04





Итальянская финансовая полиция арестовала 29 человек в ходе операции 7 октября за хранение поддельных проездных документов.



По данным местных СМИ, задержанные — грузинские женщины, работавшие сиделками. Всего в деле фигурирует 101 человек; в десяти итальянских провинциях было проведено 95 обысков.



По данным расследования, предполагаемую схему возглавляли две гражданки Грузии. Они нанимали сиделок в Грузии, привозили их в Италию и трудоустраивали в семьи через агентство по трудоустройству, работающее в Мерано. По данным полиции, семьи не имели информации о предполагаемой незаконной схеме.



По данным правоохранительных органов, более ста грузинских женщин были представлены как гражданки ЕС с поддельными удостоверениями личности и налоговыми номерами. В ходе расследования утверждается, что сиделок часто лишали документов, переводили в другие семьи без их согласия и заставляли выплачивать часть их зарплаты.



В местных СМИ по-разному освещается дальнейший статус 29 задержанных женщин: одно издание сообщает об их освобождении, другое — о домашнем аресте. Расследование продолжается, и вина не будет установлена ​​до окончательного решения суда.





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