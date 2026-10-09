Прокуратура расследует дело о незаконном участии члена Совета НБГ в предпринимательской деятельности

09.10.2026 12:09





В следственной части Генеральной прокуратуры Грузии начато расследование по статье 337 Уголовного кодекса на основании заявлений руководителей ООО «Битексчейндж», направленных Национальным банком Грузии. Статья предусматривает ответственность за незаконное участие должностного или приравненного к нему лица в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.



«Согласно заявлениям, поданным руководителями ООО «Битексчейндж» в Национальный банк Грузии, и приложенным к ним аудиозаписям, член Совета Национального банка Нана Кеинишвили вовлечена в предпринимательскую деятельность и непосредственно контролирует сеть предприятий, деятельность которых регулируется Национальным банком. Доли в этих предприятиях зарегистрированы на имя члена её семьи и связанных с ней лиц. Согласно тем же заявлениям, Нана Кеинишвили также пыталась приобрести долю в предприятии, подлежащем регулированию Национального банка, и таким образом расширить собственную предпринимательскую деятельность.



Следует учитывать, что, согласно закону Грузии «О борьбе с коррупцией», государственным служащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, в соответствии с органическим законом Грузии «О Национальном банке Грузии», член Совета Национального банка и члены его семьи не имеют права быть партнёрами представителя финансового сектора Грузии или связанного с ним юридического лица.



Таким образом, в рамках текущего расследования будут изучены обстоятельства возможного незаконного участия члена Совета Национального банка Грузии Наны Кеинишвили в предпринимательской деятельности. О результатах расследования общественность будет проинформирована дополнительно», — говорится в сообщении.





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