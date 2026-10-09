Национальный банк Грузии распространяет заявление в связи с делом Наны Кеинишвили

09.10.2026 12:42









Напомним, сегодня прокуратура сообщила о начале



Нана Кеиншвили была утверждена парламентом в качестве члена Совета Национального банка в сентябре 2023 года по представлению занимавшей тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили.



По информации Национального банка, поскольку правовая проверка изложенных в письме фактов выходит за рамки полномочий, определённых законодательством Грузии для Национального банка, материалы были переданы компетентным органам.



«Надеемся, что объективная истина относительно указанных обстоятельств будет установлена в кратчайшие сроки. Вместе с тем, в период расследования, пока ситуация не прояснится полностью, исходя из высоких репутационных стандартов деятельности Национального банка Грузии, Совет Национального банка на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о временном отстранении Наны Кеинишвили от участия в заседаниях Совета Национального банка.



Что касается самого поставщика услуг, связанных с виртуальными активами, — ООО «Битексчейндж», сообщаем, что по результатам плановой проверки Национальный банк оштрафовал данную компанию за нарушение правил предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении Национального банка.



Напомним, сегодня прокуратура сообщила о начале расследования в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности на основании письма Национального банка.



Нана Кеиншвили была утверждена парламентом в качестве члена Совета Национального банка в сентябре 2023 года по представлению занимавшей тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили. Как говорится в заявлении Национального банка, ведомство ознакомилось с обстоятельствами, изложенными в письмах представителей ООО «Битексчейндж», и в пределах своей компетенции провело соответствующую предварительную внутреннюю проверку.Напомним, сегодня прокуратура сообщила о начале расследования в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности на основании письма Национального банка.Нана Кеиншвили была утверждена парламентом в качестве члена Совета Национального банка в сентябре 2023 года по представлению занимавшей тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили.По информации Национального банка, поскольку правовая проверка изложенных в письме фактов выходит за рамки полномочий, определённых законодательством Грузии для Национального банка, материалы были переданы компетентным органам.«Надеемся, что объективная истина относительно указанных обстоятельств будет установлена в кратчайшие сроки. Вместе с тем, в период расследования, пока ситуация не прояснится полностью, исходя из высоких репутационных стандартов деятельности Национального банка Грузии, Совет Национального банка на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о временном отстранении Наны Кеинишвили от участия в заседаниях Совета Национального банка.Что касается самого поставщика услуг, связанных с виртуальными активами, — ООО «Битексчейндж», сообщаем, что по результатам плановой проверки Национальный банк оштрафовал данную компанию за нарушение правил предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении Национального банка.Напомним, сегодня прокуратура сообщила о начале расследования в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности на основании письма Национального банка.Нана Кеиншвили была утверждена парламентом в качестве члена Совета Национального банка в сентябре 2023 года по представлению занимавшей тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили.





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