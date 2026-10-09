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Национальный банк Грузии распространяет заявление в связи с делом Наны Кеинишвили
09.10.2026 12:42
Как говорится в заявлении Национального банка, ведомство ознакомилось с обстоятельствами, изложенными в письмах представителей ООО «Битексчейндж», и в пределах своей компетенции провело соответствующую предварительную внутреннюю проверку.
Напомним, сегодня прокуратура сообщила о начале расследования в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности на основании письма Национального банка.
Нана Кеиншвили была утверждена парламентом в качестве члена Совета Национального банка в сентябре 2023 года по представлению занимавшей тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По информации Национального банка, поскольку правовая проверка изложенных в письме фактов выходит за рамки полномочий, определённых законодательством Грузии для Национального банка, материалы были переданы компетентным органам.
«Надеемся, что объективная истина относительно указанных обстоятельств будет установлена в кратчайшие сроки. Вместе с тем, в период расследования, пока ситуация не прояснится полностью, исходя из высоких репутационных стандартов деятельности Национального банка Грузии, Совет Национального банка на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о временном отстранении Наны Кеинишвили от участия в заседаниях Совета Национального банка.
Что касается самого поставщика услуг, связанных с виртуальными активами, — ООО «Битексчейндж», сообщаем, что по результатам плановой проверки Национальный банк оштрафовал данную компанию за нарушение правил предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — говорится в заявлении Национального банка.
Напомним, сегодня прокуратура сообщила о начале расследования в отношении Наны Кеинишвили по факту незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности на основании письма Национального банка.
Нана Кеиншвили была утверждена парламентом в качестве члена Совета Национального банка в сентябре 2023 года по представлению занимавшей тогда пост президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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