Кобахидзе: Европарламент напоминает нам Верховный Совет Советского Союза

09.10.2026 13:11





Нас часто призывают говорить, используя другую риторику в отношении европейских институтов, но когда Европарламент принимает такую резолюцию, когда проводятся дебаты подобного содержания, очень сложно дать какой-либо положительный комментарий, более того, не дать отрицательный комментарий, - так на резолюцию Европарламента откликается премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Вы знаете, нас часто призывают говорить, используя другую риторику в отношении европейских институтов, но когда Европарламент принимает такую резолюцию, когда проводятся дебаты подобного содержания, очень сложно дать какой-либо положительный комментарий. Более того, не дать отрицательный комментарий.



Конечно, такими действиями Европарламент напоминает нам Верховный Совет Советского Союза. Думаю, в 80-х годах, когда Советский Союз отсчитывал последние годы своего существования, Верховный Совет находился в лучшем состоянии. Европарламент в очень тяжелом положении, вся европейская бюрократия в тяжелом положении. Подтверждение тому подобные дебаты, документы. Для грузинского общества это больше не интересно», - отметил премьер.



Для справки, на пленарном заседании Европарламента резолюция «О попытках правящей партии Грузии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии» была принята 445 голосами, против - 37. Еще 97 депутатов Европарламента воздержались от участия в голосовании. В проекте резолюции отмечается, что Европарламент решительно осуждает попытки запретить оппозиционные партии и требует незамедлительно отозвать конституционный иск против них. Кроме того, Европарламент призывает Евросоюз и государства-члены ввести санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.





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